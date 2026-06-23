Νιφορεΐκα: Η βλάστηση που έχει «φάει» το πεζοδρόμιο- ΦΩΤΟ

Κατασκευάστηκε για να προσφέρει ασφαλή διέλευση σε τουρίστες και παραθεριστές και σήμερα είναι αδιάβατο καθώς έχει καταληφθεί από χόρτα και καλάμια, αναγκάζοντας τους περαστικούς να βαδίζουν στο οδόστρωμα, εκτεθειμένοι σε άμεσο κίνδυνο. Το πεζοδρόμιο που συνδέει τα Νιφορεΐκα με την Κάτω Αχαΐα.

Το πρόβλημα επισημαίνουν κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι καταγγέλλουν την πλήρη εγκατάλειψη. Το πεζοδρόμιο είχε δημιουργηθεί ακριβώς για να εξυπηρετεί την κίνηση από τα γειτονικά χωριά προς την Κάτω Αχαΐα, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που η περιοχή δέχεται αυξημένη τουριστική κίνηση, αναφέρουν.

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα είναι απογοητευτική, λένε οι κάτοικοι. Η βλάστηση έχει κυριολεκτικά «φάει» το πεζοδρόμιο. Αποτέλεσμα, τουρίστες και παραθεριστές -ανάμεσά τους και μικρά παιδιά- αναγκάζονται να κινούνται στον δρόμο, μοιράζοντας τον χώρο με τα οχήματα, τονίζουν οι κάτοικοι.

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν άμεση παρέμβαση από τη δημοτική αρχή, προτού κάποιο ατύχημα έρθει να υπενθυμίσει με τον χειρότερο τρόπο αυτό που οι ίδιοι καταγγέλλουν εδώ και καιρό.