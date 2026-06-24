Το πινγκ - πονγκ της Πάτρας στους Βαλκανικούς

Από την Τετάρτη 24 μέχρι την Κυριακή 28 Ιουνίου θα διεξαχθεί στο Ελμπασάν της Αλβανίας το 33ο Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων και η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση αναχωρεί αύριο, σε δύο διαφορετικά γκρουπ, με σκοπό να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό.

Τις ομάδες αποτελούν 4 έφηβοι, 4 νεάνιδες, 3 παίδες και 3 κορασίδες, ενώ στην τεχνική καθοδήγηση θα είναι δύο ομοσπονδιακοί και δύο σωματειακοί προπονητές.

Τη χώρα θα εκπροσωπήσουν οι έφηβοι Γιώργος Κοσμάς (αθλητής του ΔΑΟ Ταύρου), Γιάννη Κούτρα (ΑΟ Ξυλοκάστρου), Δημήτρης Σωτηρόπουλος (Ολυμπιακός ΣΦΠ), Κωνσταντίνος Φάκαρος (Ποσειδών Λουτρακίου), οι νεάνιδες Χριστίνα Τζενίδη (ΧΑΝ Θεσσαλονίκης) Μαύρα Κοντοπούλου (ΔΑΟ Ταύρου), Γεωργία Σπανού (ΑΣΕΑ Σάρισες Φλώρινας), Άννα-Φανουρία Μήτκα (ΧΑΝ Θεσσαλονίκης), οι παίδες Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης (ΑΟ Πεύκης), Σπυρίδων Φουσέκης (ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου Καστριτσίου), Εμμανουήλ Τζούγκαρης (ΑΟ Πεύκης) και οι κορασίδες Αναστασία Μιχάλαρου (Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας), Ελπίδα Τασιού (ΑΟ Θέρμης Θερμαίος) και Ανθή Τούλια (Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας).

Ο πατρινός αθλητής Φουσέκης Σπύρος που συμμετέχει στην ομάδα των παίδων, βρίσκεται στο νούμερο τρία του πίνακα αξιολόγησης παίδων και έχει βλέψεις για διάκριση στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Ως αρμόδιοι προπονητές ορίστηκαν από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος για τους εφήβους, ο Στέφανος Αμπελακιώτης για τις νεάνιδες, ο πατρινός Σωτήρης Ζήκος για τους παίδες και ο Ανδρέας Μίντσης για τις κορασίδες. Οι ομοσπονδιακοί Ζήκος και Κωστόπουλος έχουν μεγάλη εμπειρία από βαλκανικά πρωταθλήματα. Ο Αμπελακιώτης και ο Μίντσης μετέχουν πρώτη φορά σε εθνική αποστολή ως αποτέλεσμα και της πετυχημένης συνεργασίας τους με σωματεία της Βόρειας Ελλάδας. Ο Αμπελακιώτης δουλεύει εδώ και μήνες στις Σάρισες Φλώρινας. Ο Μίντσης εργάστηκε τη χρονιά που τελειώνει στον ΑΟ Θέρμης Θερμαίος στη Θεσσαλονίκη.

O ομοσπονδιακός προπονητής Πάτρας κύριος Ζήκος Σωτήρης ορίζεται από την ομοσπονδία κάθε χρόνο ως υπεύθυνος ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις (πανευρωπαϊκά, βαλκανικά κτλ.), γεγονός που δείχνει την εμπιστοσύνη που έχει η ομοσπονδία στη δουλειά και τις ικανότητές του.

Δεκατρείς χώρες θα πάρουν μέρος στο Βαλκανικό πρωτάθλημα της Αλβανίας. Είναι οι Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Β. Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Κύπρος και Μολδαβία.

Ο αριθμός αυτός είναι ρεκόρ, μάλιστα για πρώτη φορά θα μετάσχει η Κύπρος ως νέο μέλος της Βαλκανικής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. Σύμφωνα με τα ρόστερ, που έχουν αναρτηθεί στο site της BTTU, η Μαρτυρική Μεγαλόνησος θα εμφανίσει δύο παίδες κι έναν έφηβο.

Το πρωτάθλημα οργανώνει στο Pallati Sportit “Tomorr Sinani”, Elbasan η αλβανική ομοσπονδία του αθλήματος υπό την αιγίδα της Βαλκανικής Ένωσης και με την υποστήριξη του δήμου της πόλης. Τις δύο πρώτες ημέρες το πρόγραμμα έχει μόνο το ομαδικό και τις επόμενες θα γίνουν τα ατομικά αγωνίσματα. Αύριο το βράδυ διενεργούνται οι κληρώσεις του ομαδικού και στις 25/06 θ’ ακολουθήσουν εκείνες του απλού, του διπλού στις τέσσερις κατηγορίες, όπως και του διπλού μικτού.

Τα παιδιά ολοκλήρωσαν σήμερα την προετοιμασία τους σε ελληνικό έδαφος και θα προπονηθούν και αύριο στο γυμναστήριο των αγώνων. Στην Αθήνα η τελευταία κοινή προπόνηση διεθνών φιλοξενήθηκε στην ευρύχωρη αίθουσα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ταύρου. Παρέστη και ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. , πατρινός Παναγιώτης Τζόβολος. Συνεχάρη τους αθλητές για τη θετική σεζόν κι έδωσε τις ευχές του για καλά αποτελέσματα στο εξωτερικό. Τόνισε ότι η ομοσπονδία στέκεται πάντα όσο μπορεί στο πλευρό των εθνικών ομάδων μικρών ηλικιών και ζήτησε απ’ όλα τα παιδιά να είναι άψογα στη συνολική παρουσία τους εκπροσωπώντας σωστά και τη χώρα.

Να σημειώσουμε ότι στα τέλη Μαΐου στην αντίστοιχη διοργάνωση για τις μικρές κατηγορίες, ο αθλητής του Ίκαρου Καστριτσίου Αλέξανδρος Φουσέκης είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ομαδικού Under 11.