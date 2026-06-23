Η Δυτική Ελλάδα παρούσα στον παγκόσμιο διάλογο για τις πόλεις και τις Περιφέρειες του μέλλοντος

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε σε δύο κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Σιγκαπούρη, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό της ρόλο στον παγκόσμιο διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και το μέλλον των πόλεων και των περιφερειών.

Έπειτα από πρόσκληση των διοργανωτών, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, εκπροσώπησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο 15th Mayors Forum του World Cities Summit 2026, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιφερειακή διακυβέρνηση, την καινοτομία και τις έξυπνες πόλεις.



Στη διεθνή αυτή συνάντηση Δημάρχων, Περιφερειακών ηγετών, κυβερνητικών εκπροσώπων, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών φορέων, βρέθηκαν στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν το μέλλον των σύγχρονων κοινωνιών, όπως η προσιτή και ποιοτική κατοικία, η ενεργειακή μετάβαση, η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και η παροχή αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη.

Κεντρικό μήνυμα του Φόρουμ αποτέλεσε το σύνθημα «Liveable and Sustainable Cities: ACT Now! Accelerate, Collaborate and Transform», αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης δράσης και διεθνούς συνεργασίας απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.

Ιδιαίτερη στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή στην επίσημη τελετή απονομής του Lee Kuan Yew World City Prize 2026, κατά την οποία το Λονδίνο ανακηρύχθηκε Laureate City 2026 για τις επιδόσεις του στους τομείς των υποδομών, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτόμου διακυβέρνησης. Ο κ. Παπαδόπουλος συναντήθηκε και αντάλαξε απόψεις με τον Δήμαρχο του Λονδίνου, Sir Sadiq Khan, σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και περιφέρειες.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαδόπουλος εκπροσώπησε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο 2nd IURC Regional Thematic Workshop, που πραγματοποιήθηκε στο Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre, στο πλαίσιο του προγράμματος International Urban and Regional Cooperation (IURC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα IURC αποτελεί σημαντικό εργαλείο διεθνούς συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρνοντας κοντά πόλεις και περιφέρειες από την Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και τη Λατινική Αμερική, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη κοινών λύσεων για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον.



Στο εργαστήριο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 εκπρόσωποι πόλεων και περιφερειών, οι οποίοι συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την πράσινη μετάβαση, την κοινωνική ανθεκτικότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε ο «Leadership Dialogue on the Future of Cities and Regions», όπου αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της διεθνούς συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσης και της ανάπτυξης πιλοτικών δράσεων που μπορούν να μετατρέψουν τις σύγχρονες προκλήσεις σε αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Παπαδόπουλος συμμετείχε ενεργά στις Κοινότητες Πρακτικής (Communities of Practice) του IURC για τη Δίκαιη Μετάβαση (Just Transition), τα Δεδομένα για το Αστικό Κλίμα (Urban Climate Data) και την Οικονομία των Πόλεων (Economy in Cities), παρουσιάζοντας τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης ανάπτυξης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Στο περιθώριο των εργασιών πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Δήμαρχο της Μελβούρνης Nicholas Reece, τον Δήμαρχο Nathan Hersey και εκπροσώπους της Περιφέρειας Gippsland της Αυστραλίας, με την οποία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργάζεται στο πλαίσιο του IURC.

Η συνεργασία επικεντρώνεται σε κρίσιμους τομείς όπως η αγροδιατροφή, η δασοκομία και η περιφερειακή καινοτομία, ενώ έχει ήδη διαμορφωθεί το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης Συνεργασίας (Regional Cooperation Action Plan – RCAP), με στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικών παραγωγικών συστημάτων και την προώθηση πολιτικών πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης.

Οι δράσεις αυτές συνδέονται άμεσα με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία θέτει στο επίκεντρο την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του Αντιπεριφερειάρχη στη Σιγκαπούρη και της συμμετοχής του στον διεθνή διάλογο για το μέλλον των πόλεων και των περιφερειών, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδας στη Σιγκαπούρη, κ. Χριστόδουλο Μαργαρίτη.

Η συζήτησή επικεντρώθηκε στις δυνατότητες ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας και στη δημιουργία νέων γεφυρών συνεργασίας με την αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αντάλλαξαν απόψεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση των εξαγωγών και την προβολή των καινοτόμων δυνατοτήτων των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας σε ένα διεθνές περιβάλλον ευκαιριών. Η συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές αποτελεί σημαντικό εργαλείο για να ανοίξουμε νέους δρόμους ανάπτυξης και διεθνούς παρουσίας για την περιοχή μας.

Σε δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος ανέφερε: «Η παρουσία της Δυτικής Ελλάδας σε διεθνή φόρα αυτού του επιπέδου δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική συμμετοχή. Είναι μια στρατηγική επένδυση στη γνώση, στις συνεργασίες και στις ευκαιρίες του μέλλοντος. Η Περιφέρειά μας διαθέτει ισχυρό ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα, δυναμικές επιχειρήσεις και ανθρώπους με δημιουργικές ιδέες. Στόχος μας είναι η διεθνής εμπειρία, η καινοτομία και οι συνεργασίες που αναπτύσσονται μέσα από τέτοιες διοργανώσεις να μετατρέπονται σε νέες επενδύσεις, ευκαιρίες και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας. Συνεχίζουμε με εξωστρέφεια να χτίζουμε τη Δυτική Ελλάδα του αύριο, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των λύσεων για τις πόλεις και τις περιφέρειες του μέλλοντος».



