Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την ψηφιακή αναβάθμιση της δακοκτονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ., στο κτίριο της Παλαιάς Γεωργικής Σχολής (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα), θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, με τίτλο: «Ψηφιακή αναβάθμιση και βελτιστοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας για τα έτη 2026-2027».

Στην εκδήλωση θα παραστούν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ. Σπυρίδων Μάμαλης, ενώ υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα παρουσιάσουν συνοπτικά το αντικείμενο και τους στόχους της σύμβασης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της στρατηγικής της για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Μέσα από τη συνεργασία με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, βάσει σχετικού μνημονίου συνεργασίας, επιδιώκεται η ουσιαστική αναβάθμιση του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας (ΕΠΔ) με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών γεωργίας ακριβείας.

Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των ελαιοκομικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας, με άμεσο όφελος για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία.