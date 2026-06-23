Θερμή υποδοχή στους Παγκόσμιους Πρωταθλητές του σχολικού μπάσκετ

Σε κλίμα γιορτής και βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», η υποδοχή της Εθνικής Σχολικής Ομάδας Μπάσκετ, η οποία επέστρεψε θριαμβεύτρια από τη Σερβία, έχοντας κατακτήσει την κορυφή του κόσμου.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ενώ στο αεροδρόμιο βρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Αντωνόπουλος Αντωνόπουλος, προκειμένου να συγχαρεί και να καλωσορίσει τους τροπαιούχους μαθητές-αθλητές του Ιδιωτικού ΓΕΛ Αναγέννησης Πάτρας.

Την αποστολή συνόδευαν η Γεωργία Μητρογιάννη υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής Σχολικού Αθλητισμού Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, καθώς και η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του σχολείου, Ιωάννα Αραμπατζή.

Υπενθυμίζεται ότι στον τελικό του Παγκόσμιου Σχολικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, που διεξήχθη στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας, οι Πατρινοί μαθητές-αθλητές κατέκτησαν το Χρυσό μετάλλιο μετάλλιο, γράφοντας μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού σχολικού αθλητισμού.

Το Ιδιωτικό ΓΕΛ Αναγέννηση Πάτρας εξασφάλισε τη συμμετοχή του στη διοργάνωση μετά την κατάκτηση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Λυκείων Ελλάδας και Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική της Δυτικής Ελλάδας στον σχολικό αθλητισμό.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού συνεχάρη θερμά τους αθλητές, τους προπονητές και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία, μεταφέροντας παράλληλα και τα συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη.

Κατά την άφιξη της αποστολής, ο κ. Αντωνόπουλος δήλωσε: «Η τεράστια επιτυχία των μαθητών του Ιδιωτικού ΓΕΛ "Αναγέννηση" Πάτρας μας γεμίζει όλους με απερίγραπτη υπερηφάνεια και συγκίνηση. Απέδειξαν περίτρανα ότι το ταλέντο, όταν συνδυάζεται με συστηματική δουλειά, αφοσίωση και ομαδικό πνεύμα, δεν γνωρίζει σύνορα.»

Έκφραση συγχαρητηρίων για την πρώτη θέση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της ISF

Αγαπητοί μαθητές, άξιοι αθλητές της Καλαθοσφαίρισης,

Συγχαρητήρια για την σπουδαία διάκρισή σας, στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Μπάσκετ ISF WSC BASKETBALL 2026 στο Zlatibor της Σερβίας (14-21 Ιουνίου 2026), με την κατάκτηση της πρώτης θέσης! Συγχαρητήρια στα Εκπαιδευτήρια της «Αναγέννησης» Πάτρας! Συγχαρητήρια σε όλη την αποστολή για την διοργάνωση και την προετοιμασία της ομάδας σε όλη την πορεία της από το σχολικό πρωτάθλημα σε τοπικό ως το παγκόσμιο επίπεδο! Πρωταθλητές ανάμεσα σε εξαιρετικές σχολικές ομάδες, πετύχατε τον στόχο σας με το ευ αγωνίζεσθαι να μένει η αξία που εσείς δικαιώνετε μέσα από κάθε παιχνίδι σας. Η επιτυχία σας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα της ISF αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες διεθνείς διοργανώσεις για μαθητές ηλικίας 13 έως 18 ετών, συγκεντρώνοντας τις καλύτερες σχολικές ομάδες από δεκάδες χώρες και πέντε ηπείρους. Μας κάνατε υπερήφανους!

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΔΡ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, Μ.Α.