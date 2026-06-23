Αντίστροφη μέτρηση για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist

Η αντίστροφη μέτρηση για το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το διάστημα 5-9 Ιουλίου, έχει ήδη ξεκινήσει και οι διοργανωτές επιθυμούν να εκφράσουν τις δημόσιες ευχαριστίες τους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία αποτελεί βασικό υποστηρικτή των αγώνων.

Η συμβολή της ΠΔΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή διεξαγωγή μιας κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης που προβάλλει την Πάτρα, την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, που ενισχύει την ιστιοπλοΐα και που αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού, της συνεργασίας και της εξωστρέφειας, φιλοξενώντας δεκάδες νέους αθλητές και τις οικογένειές τους από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Θυμίζουμε το επίσημο σλόγκαν του σπουδαίου ιβέντ «Patras is Optimist» by 360PAY.

Οταν συνεργάζονται πολλοί φορείς για το καλό της περιοχής μας και της αθλούμενης νεολαίας, δημιουργούνται απίθανα πράγματα.

Η Πάτρα ετοιμάζεται!

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Μότο διοργάνωσης: «Patras is Optimist» by 360PAY