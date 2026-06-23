Ο Απόλλων Πατρών στον δρόμο για την Α2

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η παρουσίαση της πρότασης του Απόλλωνα Πατρών ενώπιον της ειδικής επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη χορήγηση ειδικής αδειοδότησης (wild card) για τη συμμετοχή της ομάδας μας στο πρωτάθλημα της Elite League.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή και των τριών υποψήφιων ομάδων, οι οποίες ανέπτυξαν η κάθε μια τα επιχειρήματά τους.

Με την ευκαιρία αυτή, η διοίκηση του Α.Σ. Απόλλων Πατρών αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσους στήριξαν έμπρακτα το εγχείρημά μας, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την ιστορία του συλλόγου μας καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης του.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την παρουσία τους και τις τοποθετήσεις τους κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης υπέρ του Απόλλωνα Πατρών:

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριο Φαρμάκη

Τον Δήμαρχο Πατρέων, κ. Κώστα Πελετίδη

Ευχαριστούμε θερμά για τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, τις επιστολές και τα λόγια στήριξης:

Τον Υφυπουργό Πολιτισμού, κ. Ιάσονα Φωτήλα

Τη Βουλευτή, κα. Χριστίνα Αλεξοπούλου

Τη Βουλευτή, κα. Σία Αναγνωστοπούλου

Τον Βουλευτή, κ. Ανδρέα Παναγιωτόπουλο

Τον Βουλευτή, κ. Σπύρο Τσιρώνη

Τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Π.Δ.Ε., κ. Σπύρο Σκιαδαρέση

Τέλος, ευχαριστούμε τον κόσμο του Απόλλωνα, τους πιστούς φιλάθλους μας και όλους τους ανθρώπους που αγαπούν την ομάδα και την πόλη μας, για την υποστήριξή τους και την συμπαράστασή κατά την αναμονή του αποτελέσματος.

Ο Απόλλων Πατρών παραμένει μια ομάδα με ιστορία, παρόν και μέλλον, συνεχίζοντας την προσπάθειά του με σοβαρότητα και σεβασμό προς την ιστορική του διαδρομή.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του Α.Σ. Απόλλων Πατρών

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει μία πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα για τις wild card στο πρωτάθλημα της Elite League League με την Ομοσπονδία να είναι υπέρ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε η προοπτική είναι να ανέβουν τρεις ομάδες με Χορήγηση Wild Card Elite League.

Ο Απόλλων και το Σπόρτιγκ για λόγους ιστορικότητας και προσφοράς στο Ελληνικό μπάσκετ και το Αρκαλοχώρι για να εκπροσωπείται η Κρήτη στο νέο πρωτάθλημα.

Όμως υπάρχει ένα εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεραστεί. Επειδή ήδη η προκήρυξη έχει ανέβει στο site της ΕΟΚ θα πρέπει να ψηφίσουν οι 15 ομάδες υπέρ της πρότασης για να αλλάξει η προκήρυξη και ακολούθως να υπογραφεί από τον Γιάννη Βρούτση.