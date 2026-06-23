Γαστούνη: 12χρονο παιδάκι έπεσε από όροφο κατοικίας- ΦΩΤΟ

15.22 ΝΕΟΤΕΡΟ: Ένα παιδί ηλικίας περίπου 12 ετών, έπεσε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από 1ο ή 2ο όροφο κτιρίου στην συμβολή των οδών Γιαννακοπούλου και Ι. Λιακου, στη Γαστούνη, λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι της Τρίτης, όπως γράφει το ilialive.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το κοριτσάκι έχει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το παιδάκι, ενώ έσπευσαν σε βοήθεια δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας.

15.09 Πρώτη Ενημερωση: Μεταλλική πόρτα καταπλάκωσε παιδάκι στη Γαστούνη, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της ΠΥ Αμαλιάδας για τον απεγκλωβισμό του, έχει κληθεί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ανέφερε αρχικα το patrisnews.com