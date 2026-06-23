Η «γιαγιά» του Μέσι έγινε ξανά viral: «Είναι φίλος μου»- ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο στην καριέρα του απέναντι στην Αυστρία, όμως στις εξέδρες υπήρχε ένα πρόσωπο που κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα βλέμματα.

Η πιο γνωστή και πιο πιστή φίλαθλος της Αργεντινής, η ηλικιωμένη «γιαγιά» που ακολουθεί διαχρονικά τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε», βρέθηκε και πάλι στο γήπεδο για να τον αποθεώσει στη βραδιά όπου σημείωσε δύο γκολ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε στις κάμερες με το χαρακτηριστικό χαμόγελό της, αποθεώνοντας τον αγαπημένο της ποδοσφαιριστή.

«Ο Μέσι είναι φίλος μου. Ήταν υπέροχος σήμερα και θα τον δω σύντομα», είπε συγκινημένη, χαρίζοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στους φίλους της Αργεντινής.

Η παρουσία της έχει εξελιχθεί σε… γούρι για την «Αλμπισελέστε» και σε ένα από τα πιο αγαπημένα στιγμιότυπα κάθε αγώνα της. Και όσο ο Μέσι συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο, η πιο πιστή θαυμάστριά του φροντίζει να του θυμίζει πως, πάνω από όλα, παραμένει ο αγαπημένος της «Λέο».