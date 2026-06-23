«Φταίει ο Κάρολος»: Το διαδίκτυο βρήκε τον... ένοχο για τις παραιτήσεις πρωθυπουργών στη Βρετανία

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδικτυακών συζητήσεων και των παραπολιτικών σχολίων, μετά την εικόνα του Κιρ Στάρμερ να ανακοινώνει την παραίτησή του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ στις 22 Ιουνίου 2026.

Η αλλαγή ενοίκου στην πρωθυπουργική κατοικία θεωρείται ακόμη ένας πολιτικός μετασεισμός στο Ουεστμίνστερ. Ωστόσο, στα κοινωνικά δίκτυα, όπου η πολιτική συνυπάρχει με την pop κουλτούρα και το ανελέητο τρολάρισμα, η είδηση μεταφράστηκε σε μία λέξη που έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά: «Γκαντέμης».

Για τους χρήστες του X και του TikTok, η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι κυβερνήσεις στη Μεγάλη Βρετανία δεν οφείλεται στις κομματικές ίντριγκες ή στις οικονομικές πιέσεις. Ο «υπαίτιος», όπως σχολιάζουν, είναι ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος Γ’.

«Τέταρτος πρωθυπουργός σε τέσσερα χρόνια βασιλείας; Ο τύπος είναι με κάθε επισημότητα μια κατάρα με πόδια», έγραψε ένας χρήστης, πυροδοτώντας καταιγισμό από memes που δείχνουν τον 77χρονο μονάρχη να υποδέχεται τους ηγέτες της χώρας στο Παλάτι μέσα από μια περιστρεφόμενη πόρτα.

Φυσικά, ο Κάρολος τηρεί αυστηρά τη συνταγματική ουδετερότητα του Στέμματος, χωρίς καμία ανάμειξη στις πολιτικές αποφάσεις. Όμως, στην εποχή του γρήγορου περιεχομένου, η βασιλεία του συγκρίνεται αναπόφευκτα με τη σχεδόν μυθική σταθερότητα της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Τα στατιστικά, πάντως, δεν είναι με το μέρος του.

Κάρολος και Ελισάβετ: μια αμείλικτη σύγκριση

Η μητέρα του Καρόλου, η βασίλισσα Ελισάβετ, έμεινε στον θρόνο για 70 χρόνια, περνώντας μέσα από ιστορικές περιόδους – από τον Ψυχρό Πόλεμο έως την ψηφιακή εποχή των social media και της pop κουλτούρας.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της συνεργάστηκε με 15 πρωθυπουργούς, ξεκινώντας από τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, που υπήρξε μέντοράς της, μέχρι τη δύσκολη σχέση με τη Μάργκαρετ Θάτσερ. Κατά μέσο όρο, υποδεχόταν έναν νέο αρχηγό κυβέρνησης κάθε 4,6 χρόνια, προσφέροντας στη χώρα την αίσθηση συνέχειας και σταθερότητας.

Η βασιλεία του Καρόλου, αντίθετα, μοιάζει με συνεχή αγώνα δρόμου. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν ανέλαβε τον θρόνο, έχει ήδη γνωρίσει τέσσερις πρωθυπουργούς. Ο μέσος όρος θητείας τους μετά βίας φτάνει τους έντεκα μήνες.

Το μαρούλι και η καταιγίδα

Η «κακή τύχη» του Καρόλου με τους ενοίκους της Ντάουνινγκ Στριτ ξεκίνησε αμέσως μετά την ανάρρησή του στον θρόνο. Η Λιζ Τρας είχε διοριστεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της, για να εξελιχθεί σύντομα σε αντικείμενο διαδικτυακής σάτιρας.

Η βρετανική εφημερίδα Daily Star λάνσαρε τότε ένα πρωτότυπο challenge, μεταδίδοντας ζωντανά ένα μαρούλι εκτός ψυγείου δίπλα στη φωτογραφία της Τρας και το ερώτημα: «Μπορεί ένα μαρούλι εκτός ψυγείου να διαρκέσει περισσότερο από τη θητεία της Τρας;».

Το μαρούλι, που «άντεξε» περισσότερο από την πρωθυπουργό, έγινε viral. Όταν εκείνη ανακοίνωσε την παραίτησή της, η ζωντανή ροή κορυφώθηκε με τη φράση: «Το μαρούλι ξεπέρασε σε διάρκεια ζωής την Λιζ Τρας. Το μαρούλι σας ευχαριστεί».

Ο Κάρολος κλήθηκε έτσι να διαχειριστεί την πρώτη του πολιτική κρίση μόλις 45 ημέρες μετά την ανάρρησή του, καθώς η Τρας έγινε η πιο βραχύβια πρωθυπουργός στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ακολούθησε ο Ρίσι Σούνακ, που ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2022, επιχειρώντας να σταθεροποιήσει την κατάσταση, πριν οδηγήσει τους Συντηρητικούς σε ιστορική ήττα το 2024. Τη σκυτάλη πήρε ο Κιρ Στάρμερ, με την υπόσχεση σταθερότητας, όμως λιγότερο από δύο χρόνια μετά, αποχώρησε υπό το βάρος εσωκομματικών τριγμών.

Όπως σημειώνει το Vanity Fair, ο Κάρολος, που περίμενε μια ολόκληρη ζωή για να γίνει βασιλιάς, ζει μια εποχή όπου τίποτα δεν διαρκεί. Είτε πρόκειται για σύμπτωση είτε για αντανάκλαση ενός βαθιά πολωμένου πολιτικού σκηνικού, ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ γράφει ιστορία όχι για τη διάρκεια της βασιλείας του, αλλά για την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι πρωθυπουργοί του.