Με επιτυχία το πρώτο σεμινάριο Digital Marketing στο Επιμελητήριο Αχαΐας- ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, εξαιρετική συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από επαγγελματίες και επιχειρηματίες – μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου το πρώτο τρίωρο δωρεάν σεμινάριο του κύκλου επιμόρφωσης με θέμα το Digital Marketing, που συνδιοργανώνουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και η ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.

"Το πρώτο σεμινάριο, με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Χτίζοντας κερδοφόρα online παρουσία», παρακολούθησαν δωρεάν μέλη του Επιμελητηρίου, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σύγχρονες πρακτικές και εργαλεία ψηφιακής ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, εφαρμογές και διαδραστική συζήτηση. Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν ιδιαίτερα θετική, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας" αναφέρει το Επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του.

Ο κύκλος των σεμιναρίων συνεχίζεται με τα επόμενα δύο θεματικά εργαστήρια:

• Τετάρτη 24 Ιουνίου | 18:00 – 21:00

«Social Media & Google Ads»

• Παρασκευή 26 Ιουνίου | 18:00 – 21:00

«Budget & Αποτελέσματα: Πώς επενδύουμε σωστά στο Digital Marketing»

"Με την ολοκλήρωση του κύκλου των σεμιναρίων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο ενημέρωσης, μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν έγκαιρη πληροφόρηση για αντίστοιχες εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και επιχειρηματικές δράσεις που θα αναπτύσσει στο μέλλον το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας, επενδύοντας διαρκώς στη γνώση, την καινοτομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – μελών του, συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν και απευθύνεται αποκλειστικά σε μέλη του Επιμελητηρίου Αχαΐας που είναι οικονομικά ενήμερα. Οι δηλώσεις συμμετοχής παραμένουν ανοιχτές έως και την ολοκλήρωση του κύκλου των σεμιναρίων" προσθέτει.

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής: Γραφείο Διαμεσολάβησης & Ενημέρωσης