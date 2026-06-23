Θεσσαλονίκη: 29χρονη μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της

Τουλάχιστον δύο μαχαιριές κατάφερε μια 29χρονη στον 24χρονο σύντροφό της, σήμερα (23/6) το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Το ζευγάρι ήταν σε διαμέρισμα στην Άνω Πόλη όταν φέρεται να ξέσπασε καβγάς για ασήμαντη αφορμή και η 29χρονη πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να μαχαιρώνει τον νεαρό άντρα.

Το θύμα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η 29χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία εντοπίστηκε από τις αρχές μέσα στο σπίτι και συνελήφθη.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.