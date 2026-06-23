ΟΕΒΕΣΝΑ- Η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο: Κίνδυνοι, απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, των παραγωγικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, η ημερίδα με θέμα «Η μικρή επιχείρηση στο στόχαστρο: Κίνδυνοι, απειλές, προοπτικές και ευκαιρίες», που συνδιοργάνωσαν η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ) και το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου.

Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της ΟΕΒΕΣΝΑ, ήταν η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, αλλά και η κατάθεση προτάσεων για τη στήριξη και ενδυνάμωσή της.

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, ανέδειξε τη σημασία της μικρής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων αλλά και η επιλογή ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα βασίζεται στη συμμετοχή, τη διάχυση των ευκαιριών και την αποκέντρωση της οικονομικής ισχύος. Τόνισε ότι η μικρή επιχείρηση αποτελεί πυλώνα απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και πολιτιστικής ανάπτυξης, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των συνεργατικών σχημάτων ως εργαλείο μείωσης του κόστους και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η υπερσυγκέντρωση της αγοράς συνιστά απειλή όχι μόνο για την οικονομία αλλά και για τη δημοκρατία.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣΝΑ, Δημήτρης Νικολακόπουλος, παρουσίασε τα ανησυχητικά δεδομένα που καταγράφονται στην αγορά, επισημαίνοντας ότι οι μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν σε συνθήκες διαρκούς αβεβαιότητας. Αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους, κυρίως λόγω της ενέργειας, των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων, καθώς και στα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι η πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη για τη συντριπτική πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων, γεγονός που αναστέλλει επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, υποστήριξε ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου σχεδιασμού, παρά τον καθοριστικό τους ρόλο στην οικονομία. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, την οποία απέδωσε στη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους ισχυρούς παίκτες, ενώ τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί πλέον προϋπόθεση επιβίωσης και ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την ανάλυση δεδομένων, με την Πολιτεία να οφείλει να στηρίξει έμπρακτα αυτή τη διαδικασία.

Η επίκουρη καθηγήτρια Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πατρών, Εύη Χατζοπούλου, ανέδειξε τη σημασία της ψηφιακής παρουσίας και του σύγχρονου μάρκετινγκ για τη μικρή επιχείρηση. Τόνισε ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά αναγκαιότητα, καθώς δίνει τη δυνατότητα προσέγγισης νέων αγορών και πελατών με μετρήσιμα αποτελέσματα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα των μικρών επιχειρήσεων παραμένει η αυθεντικότητα, η προσωπική σχέση με τον πελάτη και η ανθρώπινη διάσταση που τις χαρακτηρίζει.

Ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Νίκος Κουγιουμτζής, αναφέρθηκε στις συνθήκες ασφυξίας που βιώνουν πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι, επισημαίνοντας ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος έχει οδηγήσει ακόμη και σε λουκέτα επιχειρήσεων. Παράλληλα, στάθηκε στο πρόβλημα της χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων καταφέρνει τελικά να λάβει τραπεζική στήριξη.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Γιώργος Βαγενάς, ανέδειξε τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τις άνισες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Τόνισε ότι οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις με σαφώς μεγαλύτερη οικονομική ισχύ και ζήτησε ίσους όρους ανταγωνισμού, δικαιότερο φορολογικό πλαίσιο και ουσιαστική πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις οριζόντιες φορολογικές πολιτικές που επιβαρύνουν τους συνεπείς επαγγελματίες.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Παναγιώτης Σταυρόπουλος, υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσης της πανεπιστημιακής γνώσης με την πραγματική οικονομία. Τόνισε ότι οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν ιδέες και δυναμική, αλλά συχνά δεν έχουν πρόσβαση στα ερευνητικά εργαλεία και στις καινοτόμες εφαρμογές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγική διαδικασία και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ και του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς, ανέδειξε τον ρόλο των σύγχρονων συνεταιριστικών σχημάτων ως παραδείγματα ανθεκτικότητας, εξωστρέφειας και καινοτομίας. Τόνισε ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα ανάπτυξης και στήριξης των τοπικών κοινωνιών, ενώ αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, όπως το ενεργειακό κόστος, οι στρεβλώσεις της αγοράς, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές.

"Η ΟΕΒΕΣΝΑ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα και τις ανάγκες της μικρής επιχειρηματικότητας, διεκδικώντας πολιτικές που θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τον βασικό κορμό της ελληνικής οικονομίας" αναφέρει η ΟΕΒΕΣΝΑ.