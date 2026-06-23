Qatargate: Στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δ. Αβραμόπουλου- Ποιες κατηγορίες τον βαραίνουν

Στη Βουλή βρίσκεται πλέον ο φάκελος για το ένταλμα σύλληψης του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Αβραμόπουλου για εμπλοκή του στην υπόθεση Qatargate.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βελγικές αρχές έχουν αποδώσει στον Δημ. Αβραμόπουλο τρεις πράξεις του εκεί δικαίου τους, οι οποίες είναι:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σε αντιστοιχία με το ελληνικό δίκαιο πρόκειται για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση.

Κατά πληροφορίες, στο ένταλμα γίνεται πλήρης αναφορά στις πράξεις που του έχουν αποδοθεί από τον ανακριτή των Βρυξελλών ως προς την εμπλοκή του στο Qatargate και τη σχέση του με τη ΜΚΟ.

Παράλληλα, ξεχωριστή αναφορά γίνεται σε ταξίδι που πραγματοποίησε συνοδευόμενος από τα παιδιά του στο Κατάρ, καθώς και στο γεγονός ότι παρενέβη προσωπικά προκειμένου να καταργηθεί η βίζα για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ. Τέλος, κατά το βελγικό ένταλμα σύλληψης ο νυν βουλευτής υπήρξε ειδικός απεσταλμένος της ευρωπαϊκής επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Να σημειωθεί ότι κατά τις βελγικές αρχές, ο Δημ. Αβραμοπουλος έχει κληθεί ήδη δύο φορές για να δώσει εξηγήσεις του για τις αποδιδόμενες σε αυτόν πράξεις δίχως ποτέ να παρουσιαστεί ενώπιον τους.

Ζητά άρση ασυλίας ο Αβραμόπουλος – “Καμιά εμπλοκή μου”

Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τονίζει πως η υπόθεση για την οποία γίνεται λόγος δεν τον αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον ίδιο «κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο».

Τονίζει, δε, πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, «θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο. Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί».

Το σκάνδαλο Qatargate

Επρόκειτο για το «πιο σοβαρό», «πιο σοκαριστικό», «πιο κραυγαλέο» σκάνδαλο διαφθοράς που έχει πλήξει τις Βρυξέλλες εδώ και χρόνια. Με τα λόγια αυτά περιέγραφαν προ ετών πηγές των αρμόδιων αρχών στο Politico την υπόθεση χρηματισμού Ευρωπαίων από το Κατάρ, που συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ελληνική πολιτική σκηνή.

Σε ρόλο αρνητικής πρωταγωνίστριας η Εύα Καϊλή που κατηγορήθηκε και διώχθηκε ποινικά, αλλά δεν έχει καταδικαστεί.

Σε εφόδους που είχαν πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες κατασχέθηκαν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ έγιναν συλλήψεις και διώξεις για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι κατηγορίες για πρόσωπα-κλειδιά του σκανδάλου αφορούσαν προσπάθεια επηρεασμού της ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ του Κατάρ, ιδίως σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνούς εικόνας της χώρας και άλλων ευρωπαϊκών αποφάσεων.

Το σκάνδαλο προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών και οδήγησε σε πιέσεις για αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, ελέγχου λόμπινγκ και δεοντολογίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.