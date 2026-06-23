Δολοφονία Σταυρούλας: Η τελευταία φωτογραφία της 45χρονης, λίγο πριν το φονικό- Το ξέσπασμα του αδελφού της

Στα δικαστήρια των Χανίων βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου ο αδερφός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης, Γιάννης, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για δηλώσεις που έκανε η σύζυγος του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της αδερφής του.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει μήνυση εναντίον της, θεωρώντας απαράδεκτο να γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις που -κατά την άποψή του- προσβάλλουν τη μνήμη της αδερφής του. «Φυσικά και θα καταθέσω μήνυση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι γονείς του δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. «Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Φυσικά και θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Ναι, αύριο το πρωί [θα καταθέσω τη μήνυση]. [Οι γονείς μου] δεν είναι σίγουρα σε καλή κατάσταση. [Όλο το προηγούμενο διάστημα] και αυτός και η γυναίκα του τώρα το συνεχίζει [να ρίχνει τις ευθύνες σε εμάς], αλλά όπως λένε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

Παράλληλα, ήρθε στη δημοσιότητα φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας, η οποία απεικονίζει την 45χρονη να βαδίζει στον δρόμο με σακούλες στα χέρια, περίπου 80 μέτρα από το σπίτι που -σύμφωνα με την αστυνομία- συνδέεται με τον τόπο της δολοφονίας. Τα αντικείμενα που μετέφερε εντοπίστηκαν αργότερα στο εν λόγω σπίτι.

Η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκης θα τελεστεί την Τετάρτη στις 11 το πρωί στο Βαρύπετρο. Η 45χρονη έχασε τη ζωή της κατόπιν επίθεσης από τον 43χρονο ενοικιαστή ακινήτου της ιδιοκτησίας της στην ίδια περιοχή. Ο κατηγορούμενος έχει ομολογήσει την πράξη.