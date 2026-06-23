Πάτρα: Με Γιαννακόπουλο και Γεωργιάδη τα εγκαίνια στο νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της ΒΙΑΝΕΞ

Στην Πάτρα εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, παρουσία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Πρόκειται για επένδυση 12,5 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις άνω των 3.000 τ.μ., με 21 εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης και περισσότερα από 20 νέα σκευάσματα υπό ανάπτυξη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τόνισε ότι η νέα μονάδα «βάζει τη Δυτική Ελλάδα στον διεθνή χάρτη της καινοτομίας», ενώ ο αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Παναγούλιας χαρακτήρισε την Πάτρα δεύτερη σημαντική βάση του Ομίλου μετά την Αττική, αξιοποιώντας το ισχυρό πανεπιστημιακό υπόβαθρο της πόλης.

Κεντρικό ζήτημα της εκδήλωσης αποτέλεσε το επενδυτικό clawback. Ο Παναγούλιας ζήτησε βελτίωσή του, προτείνοντας αύξηση πόρων, διαχωρισμό προϋπολογισμών παραγωγής και R&D, επέκταση επιλέξιμων δαπανών και μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης επενδύσεων.

Ο υπουργός Γεωργιάδης απάντησε θετικά, σημειώνοντας ότι το εργαλείο αυτό έχει κινητοποιήσει επενδύσεις άνω του 1,6 δισ. ευρώ από το 2019, παραδέχτηκε όμως ότι η κύρια αρμοδιότητα για αλλαγές ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης.