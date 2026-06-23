Πήγατε στο πολύκροτο θρίλερ «Obsession»; Συνεχίζεται ακάθεκτο στη Veso Mare τρελαίνοντας το νεαρόκοσμο

Mε την υπογραφή άσημου youtuber, κόστισε 750.000 δολάρια και έφερε στα ταμεία 200 εκατομμύρια…
Oμολογώ πως δεν είχα δώσει σημασία στο θρίλερ- εισπρακτικό φαινόμενο «Obsession- Εμμονή» ώσπου με ρώτησε σχετικά μια φίλη.
Όπως φαίνεται, έχει ρεύμα θεατών ασταμάτητο, σε διεθνή κλίμακα. Η νεολαία δείχνει να πείθεται από τη σκηνοθετική αποδόμηση του αθώου ανδρικού προτύπου και των αισθηματικών ταινιών γενικότερα. Μπορεί το σύγχρονο dating να εξελιχθεί τόσο εφιαλτικά και να οδηγήσει σε τέτοια παράνοια;
Η ταινία δημιουργήθηκε από άσημο you tuber (Curry Barker) με θέμα την τοξικότητα των ερωτικών σχέσεων. Εννοείται δεν συμμετέχουν stars. Οι αριθμοί όμως τα λένε όλα: Κόστισε 750.000 δολάρια και οι παγκόσμιες εισπράξεις ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια δολάρια!
Σύμφωνα με την υπόθεση ο ντροπαλός Μπέαρ είναι ερωτευμένος με μια συνάδελφό του, σε κατάστημα δίσκων. Ένα παρείστικο παιχνίδι τον ωθεί να εκδηλώσει τα αισθήματά του με αναπάντεχες όμως εξελίξεις.
Οι κριτικές αμφισβητούν το ψυχολογικό βάθος των κεντρικών χαρακτήρων όμως επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα των ερμηνειών και τη δύναμη της ιστορίας. Στην κριτική της Lifo είδαμε 3,5 αστέρια. Στον The Guardian 4 αστέρια και στο Rotten Tomatoes 4,5 αστέρια. Παντού διαβάζουμε ως σημαντικότερο σχόλιο το ότι αυτή η μαύρη κωμωδία τρόμου κατάφερε να κατατροπώσει σε απήχηση τις πλέον πανάκριβες υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ. Τα σχόλια του κόσμου στο διαδίκτυο απεικονίζουν μια πρωτόγνωρη επιρροή. Παίζεται σε τέσσερις αίθουσες στα Options Cinemas της Veso Mare.
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