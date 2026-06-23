«Δεν είναι πλέον απλώς ανησυχητικό»- Η Σία Αναγνωστοπούλου ζητά απαντήσεις για τους 10 νεκρούς στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου

Δέκα νεκροί κρατούμενοι μέσα σε λίγους μήνες, ναρκωτικά και κινητά που βρέθηκαν στους χώρους του, η φυλακή του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών, με τη βουλευτή Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, να ζητά επειγόντως εξηγήσεις από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, σε επίκαιρη ερώτησή της, αναφέρει: "Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε χθες Δευτέρα 22.6 η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις για όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πάτρας.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Σωφρονιστικό Κατάστημα δεν μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί απλώς ανησυχητική, αλλά συνιστά μια σοβαρή κρίση μείζονος ευθύνης για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η καταγραφή δέκα θανάτων κρατουμένων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί μια πρωτοφανή εξέλιξη, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης, την ασφάλεια και την επάρκεια των μηχανισμών εποπτείας και φροντίδας. Παράλληλα, τα ευρήματα των πρόσφατων ελέγχων στο κατάστημα κράτησης (ναρκωτικές ουσίες, κινητά τηλέφωνα κ.α.) αποκαλύπτουν σοβαρά κενά στους μηχανισμούς ελέγχου και ασφάλειας, ενώ έρχονται σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που είχε δώσει το Υπουργείο σε απάντησή του σε προηγούμενη κοινοβουλευτική ερώτησή μας σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος και την επάρκεια των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Η επίκαιρη ερώτηση υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή συνδέεται και με τα ευρύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας, όπως ο υπερπληθυσμός στα καταστήματα κράτησης και οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τόσο τις συνθήκες διαβίωσης όσο και την προστασία της υγείας και της ζωής των κρατουμένων.

Ο αρμόδιος Υπουργός καλείται να ενημερώσει για τα ακριβή αίτια των δέκα θανάτων και την πορεία των ιατροδικαστικών, τοξικολογικών και λοιπών ερευνών, για τα αποτελέσματα των πειθαρχικών και προανακριτικών διαδικασιών που έχουν διαταχθεί, καθώς και για την πραγματική στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών του καταστήματος και τον σχεδιασμό για την κάλυψη των κενών θέσεων".