Πέθανε ο δημοσιογράφος, Γιάννης Αμανατίδης

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκαλεί ο θάνατος του δημοσιογράφου, Γιάννη Αμανατίδη, στα 77 του χρόνια.

Ο Γιάννης Αμανατίδης ήταν ένας οξυδερκής άνθρωπος, που λάτρευε τη δημοσιογραφία, και είχε μια μακρά και σημαντική διαδρομή.

Ο Γιάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1949. Από τα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία. Είχε διατελέσει διευθυντικό στέλεχος στις αθηναϊκές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, «Απογευματινή», «24 Ώρες», «Ελεύθερος Τύπος», «Τα Νέα», «Βραδυνή», «Χώρα» και τα τελευταία χρόνια «στο Καρφί».

Ο Γιάννης Αμανατίδης ήταν στενός συνεργάτης για πολλά χρόνια του Γιώργου Τράγκα.

Είχε επίσης εκδώσει το βιβλίο «Δες στον καθρέφτη σου».