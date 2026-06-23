Η παραλία μεταξύ Νιφορείκων και Αλυκών στα... σκουπίδια- Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι - ΦΩΤΟ

Κατεστραμμένος δρόμος, σκουπίδια παντού και μηδενική συντήρηση
Εικόνες εγκατάλειψης στην παραλία της Δυτικής Αχαΐας. Σκουπίδια, κατεστραμμένος δρόμος και απουσία κάθε φροντίδας χαρακτηρίζουν το τμήμα της ακτής μεταξύ Νιφορείκων και Αλυκών, όπως καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής, και ιδίως το κομμάτι από το εστιατόριο «Μαύρος Γάτος» έως τις Αλυκές.
Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, λένε. Παραθεριστές, λουόμενοι και τουρίστες εδώ και καιρό καταγγέλλουν, όπως αναφέρουν, την κατάσταση, ενώ οι ίδιοι οι κάτοικοι λένε πως έχουν ενημερώσει επανειλημμένα τη δημοτική αρχή, χωρίς αποτέλεσμα.
«Όσες φορές και να τους το έχουμε δείξει, αδιαφορούν», αναφέρουν χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για παντελή έλλειψη ανταπόκρισης, ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά δήμαρχος.
Η εικόνα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη παραλιακή ζώνη -ιδιαίτερα την περίοδο της τουριστικής αιχμής- είναι σε πλήρη αντίθεση με τις προσδοκίες επισκεπτών που επιλέγουν την περιοχή για τις διακοπές τους, επισημαίνουν.
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