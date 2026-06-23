Παρέσυρε πεζό στο Αγρίνιο και εξαφανίστηκε- Τον «έπιασε» η κάμερα

Στο στόχαστρο της αστυνομίας βρέθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό στο Αγρίνιο και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Μαΐου 2026. Ο οδηγός, αφού χτύπησε τον ηλικιωμένο, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και διέφυγε, ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου τον ταυτοποίησαν αξιοποιώντας μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ταυτοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, τα πλήρη στοιχεία ημεδαπού άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου

ατυχήματος με τραυματία και οδήγηση οχήματος στερούμενος ασφαλιστηρίου συμβολαίου και άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, στις 29-05-2026 στο Αγρίνιο, ο κατηγορούμενος οδηγώντας αυτοκίνητο, παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα που κινούταν πεζός, ενώ στη συνέχεια εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, αφήνοντας

αβοήθητο τον τραυματία και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο τραυματίας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς και εμπεριστατωμένης προανάκρισης που ακολούθησε, αξιοποιήθηκαν μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό, από την επισκόπηση των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου.

Επιπλέον, από τον έλεγχο των εγγράφων του οδηγού προέκυψε ότι στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης και ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος, ενώ βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε βάρος του οδηγού και

της ιδιοκτήτριας του οχήματος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας