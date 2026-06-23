Αγρίνιο: Ο 16χρονος Λάμπρος χρειάζεται τη βοήθειά μας- Πρέπει να υποβληθεί σε κρίσιμη χειρουργική επέμβαση

Σε κρίσιμο χειρουργείο καρδιολογικής φύσης είναι αναγκαίο να υποβληθεί ο 16χρονος Λάμπρος, παιδί Αγρινιωτών που κατοικούν στη Χαλκίδα και είναι αναγκαίο να γίνουμε όλοι μια «γροθιά» για να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Ο Λάμπρος διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννησή του με μία σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, που συνίσταται στην ανώμαλη διάπλαση της τριγλώχινας βαλβίδας. Όλα αυτά τα χρόνια, ο Λάμπρος παρακολουθείται στενά από καρδιολόγους, ωστόσο η πάθησή του έχει πλέον επιδεινωθεί δραματικά.

Σύμφωνα με τον καρδιολόγο που τον παρακολουθεί, ο 16χρονος μαχητής πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κλινική του εξωτερικού από διακεκριμένο καρδιοχειρουργό που εξειδικεύεται σε ανάλογες επεμβάσεις. όπως γράφει το sinidisi.gr. Ωστόσο, το κόστος της επέμβασης, των ιατρικών αμοιβών και της νοσηλείας του, ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της οικογένειας, που απευθύνουν έκκληση για βοήθεια.

Δεν μπορούμε να αδιαφορήσουμε! Η ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ διοργανώνει άμεσα εκστρατεία βοήθειας, ώστε να εξασφαλιστεί η άμεση εισαγωγή του Λάμπρου στο χειρουργείο που θα του σώσει τη ζωή!

Μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με ένα μικρό ποσό δείχνοντας έμπρακτα την ανθρωπιά μας (πατήστε ΕΔΩ για δωρεά).