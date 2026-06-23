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Πάτρα: Καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα από τη "Φλόγα"

Πάτρα: Καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στη θάλα...

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου

Η "ΦΛΟΓΑ" Ν. Αχαΐας, μας προσκαλεί σε μια όμορφη καλοκαιρινή συνάντηση δίπλα στη θάλασσα.

"Μια ευκαιρία να ανταμώσουμε, να μοιραστούμε χαμόγελα και να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί. Σας περιμένουμε όλους με αγάπη!"

Το ραντεβού δίνεται για την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. στην Πλαζ.

Τιμή Πρόσκλησης 18 €

Διάθεση Προσκλήσεων στο γραφείο του Συλλόγου,
Κανάρη 40, Πάτρα
Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 13:00
τηλ.: 2610 276021

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φλόγα Πλαζ
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