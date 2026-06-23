Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετείχε στη 2η Συνάντηση Εταίρων του έργου ENERGIE

Στη Ματέρα
Ο Δήμος Αιγιαλείας, ως εταίρος PP6, συμμετείχε στη 2η Συνάντηση Εταίρων του έργου ENERGIE – Empowering New Energies and Resources in Greece Italy arEa, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουνίου 2026 στη Ματέρα της Ιταλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα – Ιταλία 2021–2027.
Το έργο ENERGIE όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, εστιάζει στη βιώσιμη αστική αναγέννηση, στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στην ενεργοποίηση τοπικών φορέων και στην αξιοποίηση του αστικού και κοινωνικού κεφαλαίου σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Κατά την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Fondazione Matera Basilicata 2019. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου, η διαχείριση και ο συντονισμός, η χρηματοοικονομική παρακολούθηση, καθώς και τα επόμενα ορόσημα.
Στη συνάντηση συμμετείχε και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος, παρέχοντας κατευθύνσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, την υλοποίηση και τα επόμενα βήματα του έργου, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του Προγράμματος Interreg VI-A Greece–Italy 2021–2027.
Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε η θεματική διάσκεψη «ENERGIE στη Ματέρα: Πρωτόκολλα συν-σχεδιασμού για την αξιοποίηση του αστικού και κοινωνικού κεφαλαίου», στο CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti. Η εκδήλωση εστίασε στα πρωτόκολλα συν-σχεδιασμού, στην αξιοποίηση του αστικού και κοινωνικού κεφαλαίου και στη σύνδεση της αστικής αναγέννησης με τη βιωσιμότητα και την καινοτομία. Στο πλαίσιο της διάσκεψης παρουσιάστηκαν οι τρεις πιλοτικές δράσεις του έργου στις περιοχές Ματέρα, Μπρίντιζι και Αιγιάλεια.
Ο Δήμος Αιγιαλείας, ως PP6, παρουσίασε την πιλοτική του δράση, η οποία επικεντρώνεται στην Παλαιά Χαρτοποιεία Αιγίου, στην παράκτια ζώνη της πόλης. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό απόθεμα βιομηχανικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης, ενώ παρουσιάζει δυνατότητες για βιώσιμη και κοινωνικά ωφέλιμη αστική αναγέννηση. . Ο κ. Κωνσταντίνος Σταθόπουλος παρευρέθηκε, εκπροσωπώντας την ομάδα έργου του Δήμου.
Μέσα από το έργο, ο Δήμος Αιγιαλείας επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ώριμης πρότασης επανάχρησης του χώρου, με έμφαση σε πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, συνεδριακές και κοινοτικές χρήσεις, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο.
Η συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στη 2η Συνάντηση Εταίρων επιβεβαιώνει τη συμβολή του στη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας για την ανάπτυξη βιώσιμων και συμμετοχικών μοντέλων αστικής αναγέννησης.
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