Ο Δήμος Αιγιαλείας συμμετείχε στη 2η Συνάντηση Εταίρων του έργου ENERGIE

Ο Δήμος Αιγιαλείας, ως εταίρος PP6, συμμετείχε στη 2η Συνάντηση Εταίρων του έργου ENERGIE – Empowering New Energies and Resources in Greece Italy arEa, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουνίου 2026 στη Ματέρα της Ιταλίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg VI-A Ελλάδα – Ιταλία 2021–2027.

Το έργο ENERGIE όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, εστιάζει στη βιώσιμη αστική αναγέννηση, στον συμμετοχικό σχεδιασμό, στην ενεργοποίηση τοπικών φορέων και στην αξιοποίηση του αστικού και κοινωνικού κεφαλαίου σε επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Κατά την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Fondazione Matera Basilicata 2019. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου, η διαχείριση και ο συντονισμός, η χρηματοοικονομική παρακολούθηση, καθώς και τα επόμενα ορόσημα.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος, παρέχοντας κατευθύνσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, την υλοποίηση και τα επόμενα βήματα του έργου, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του Προγράμματος Interreg VI-A Greece–Italy 2021–2027.