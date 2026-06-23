Ο «δικός μας» Βενέδικτος Αντύπας ντύνει τις super ανερχόμενες τραγουδίστριες Αναστασία και Αντιγόνη

Στο τιμόνι του ιστορικού οίκου της Αθήνας, Maison Faliakos, ο Πατρινός σχεδιαστής Βενέδικτος Αντύπας ολοένα και διευρύνει το celebrity πελατολόγιό του.

Πολύ πρόσφατα έντυσε επί σκηνής τις νέες και άκρως περιζήτητες τραγουδίστριες και performers Αναστασία και Αντιγόνη.

Η πρώτη κάνει μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Σπάστε Τα» που έχει αναστατώσει το διαδίκτυο. Η δεύτερη εκπροσώπησε ως εκρηκτική παρουσία την Κύπρο στη Γιουροβίζιον με το κομμάτι «Jalla». Το τελευταίο μάλιστα το παρουσίασαν μαζί στα πολύ πρόσφατα Mad Awards όπου και ανακοινώθηκε παγκόσμια συνεργασία με τη Βραζιλιάνα Αννίτα.