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Ο «δικός μας» Βενέδικτος Αντύπας ντύνει τις super ανερχόμενες τραγουδίστριες Αναστασία και Αντιγόνη

Ο «δικός μας» Βενέδικτος Αντύπας ντύνει ...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Φόρεσαν εντυπωσιακές δημιουργίες του στα MAD Awards και σε μουσικό βίντεο που «σκίζει» στο YouTube

Στο τιμόνι του ιστορικού οίκου της Αθήνας, Maison Faliakos, ο Πατρινός σχεδιαστής Βενέδικτος Αντύπας ολοένα και διευρύνει το celebrity πελατολόγιό του.

Πολύ πρόσφατα έντυσε επί σκηνής τις νέες και άκρως περιζήτητες τραγουδίστριες και performers Αναστασία και Αντιγόνη.

Η πρώτη κάνει μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι «Σπάστε Τα» που έχει αναστατώσει το διαδίκτυο.  Η δεύτερη εκπροσώπησε ως εκρηκτική παρουσία την Κύπρο στη Γιουροβίζιον με το κομμάτι «Jalla». Το τελευταίο μάλιστα το παρουσίασαν μαζί στα πολύ πρόσφατα Mad Awards όπου και ανακοινώθηκε παγκόσμια συνεργασία με τη Βραζιλιάνα Αννίτα.

Όπως φαίνεται στις εικόνες η λάμψη των metallics, τα θεαματικά φτερά και τα χειροποίητα κεντήματα δεσπόζουν στα looks. Δείτε εικόνες on stage και από το απαραίτητο fitting.

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#tags Βενέδικτος Αντύπας Mad Awards
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