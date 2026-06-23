Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για την ολοκλήρωση των Πανελληνίων

Ευχαριστίες σε όλους τους εμπλεκόμενους με τη διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Διευθυντής Δευτροβάθμιας Εκπάιδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας.

Στη διαδικασία φέτος στμμετείχαν περίπου 3.500 τελειόφοιτοι των σχολείων της περιοχής.

Η ανακοίνωσή του έχει ως εξής:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων σχεδόν των εξετάσεων στα μαθήματα των προσανατολισμών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., όπως και στα ειδικά μαθήματα και στα αγωνίσματα στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 2026, στις οποίες συμμετείχαν περίπου 3500 τελειόφοιτοι των σχολείων της περιοχής μας, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε καταρχάς την Κ.Ε.Ε. του ΥΠΑΙΘΑ όπως και τους εκπαιδευτικούς της περιοχής αρμοδιότητάς μας που συμμετείχαν στη διαδικασία ως επιτηρητές, εξεταστές και βαθμολογητές για το ζήλο που επέδειξαν κατά την επιτέλεση του έργου τους.

Οφείλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε δημόσια και να ευχαριστήσουμε για τη συνδρομή τους και την άμεση και άψογη συνεργασία σε ό,τι χρειάστηκε και τους τέσσερις Δήμους της Π.Ε. Αχαΐας, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της περιοχής μας και ιδίως την Ελληνική Αστυνομία, το Ε.Κ.Α.Β. και εν γένει τις υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και τον ΔΕΔΔΗΕ, διότι ανταποκρίθηκαν άμεσα, όποτε παρέστη ανάγκη, και συνέβαλαν, ώστε όλη η διαδικασία από την προσέλευση των υποψηφίων, τη λήψη και διανομή των θεμάτων, την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα μέχρι τη διακίνηση και φύλαξή τους προς βαθμολόγηση να διεκπεραιωθεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Ευχαριστούμε ακόμη τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους και τους γονείς τους για τη στήριξη που τους προσέφεραν και τους ευχόμαστε ευόδωση σε όλες τις επιθυμίες τους. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας και ότι «οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες και ο άγριος Ποσειδώνας» συχνά «υπάρχουν» μόνον αν εμείς τους δίνουμε νόημα ύπαρξης, «αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου» καθώς γράφει ο γνωστός ποιητής (Καβάφης, Ιθάκη στ. 9-12). Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι υποψήφιοι θα κληθούν να λάβουν μια σημαντική απόφαση, να ενημερωθούν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, για τα τμήματα και τις σχολές που τους ενδιαφέρουν, για να διαμορφώσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα την τελική τους επιλογή. Αφού ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στις επόμενες ημέρες, θα ανοίξει και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Για όποια βοήθεια τυχόν χρειαστούν είναι αυτονόητο ότι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες σχολικές μονάδες.