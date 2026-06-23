Επιχείρηση-σκούπα για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα: 3 συλλήψεις και 105 εμπλεκόμενοι- Η ζημιά ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ

Κοινή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ρευματοκλοπές σχεδόν στη μισή Ελλάδα πραγματοποιούν από το πρωί της Τρίτης η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα μέλη της σπείρας πείραζαν μετρητές σε επιχειρήσεις και σπίτια σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, όπως γράφει το protothema.gr.

Κατά τις ίδιες πηγές η ζημία του ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της σπείρας «πειράζαν» τα ρολόγια και ουσιαστικά έκλεβαν ρεύμα ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει να έχουν πιστοποιημένα γνώσεις (ηλεκτρολόγοι κ.α.)