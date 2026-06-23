Πανεπιστήμιο Πατρών: Διεθνής αναγνώριση για το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση»

Μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε το κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση» του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μετά την πρόσφατη εξωτερική αξιολόγησή του από διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, η επιτροπή αξιολόγησης εξήρε το καινοτόμο όραμα του Προγράμματος, τη σύνδεση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με τη διαμεσολάβηση και την ουσιαστική συμβολή του στην προετοιμασία επαγγελματιών που μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας πολυπολιτισμικής και διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων, η οποία αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε ιδρύματος, προσφέροντας στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική εμπειρία.



Ξεχωριστή θέση στην αξιολόγηση κατέλαβε η Διαπολιτισμική Πρακτική Άσκηση, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό συστατικό του Προγράμματος που αντιστοιχεί σε ολόκληρο εξάμηνο σπουδών (30 ECTS). Η πρακτική άσκηση υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, όπως σχολικές μονάδες, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί, προσφέροντας στους/στις φοιτητές/τρεις τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.



Με συνολικό φόρτο εργασίας 750 ωρών, εκ των οποίων οι 200 πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στις δομές υποδοχής, η πρακτική άσκηση βασίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η αναστοχαστική και συνεργατική μάθηση, η έρευνα δράσης, οι πρακτικές διαπολιτισμικού διαλόγου και η αξιοποίηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (cyberscholar). Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Διεθνές Πιστοποιητικό Διαπολιτισμικής Ικανότητας (IDI®), ενώ το Πρόγραμμα προσφέρει παιδαγωγική επάρκεια και αναγνωρίζεται πλήρως από το Ελληνικό Δημόσιο.



Οι εξωτερικοί αξιολογητές υπογράμμισαν ότι το Πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση επαγγελματιών με κοινωνική ευαισθησία, δημοκρατικές αξίες και δεξιότητες επικοινωνίας, διαλόγου και διαμεσολάβησης. Όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης, πρόκειται για ένα πρόγραμμα με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο, το οποίο αξίζει τη συνεχή θεσμική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξή του.



Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ανάπτυξη καινοτόμων και κοινωνικά χρήσιμων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία συνδέουν την ακαδημαϊκή αριστεία με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.



Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο σπουδών έχουν ήδη ξεκινήσει.

Δήλωση της Καθηγήτριας Ευγενίας Αρβανίτη, Επιστημονικά Υπεύθυνης της Διαπολιτισμικής Πρακτικής Άσκησης



Αναφερόμενη στη νέα διεθνή διάκριση του Προγράμματος, η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Διαπολιτισμικής Πρακτικής Άσκησης, Ευγενία Αρβανίτη, δήλωσε:



«Η εξαιρετική αυτή αξιολόγηση, η τρίτη μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αναδεικνύει παράλληλα την επιτυχημένη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως μάθησης.



Ιδιαίτερη χαρά μας δίνει το γεγονός ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές αναγνώρισαν ως βασικό πλεονέκτημα του Προγράμματος τη μοναδική σύνδεση θεωρίας και πράξης που επιτυγχάνεται μέσω της Διαπολιτισμικής Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα φορέων – σχολεία, ΜΚΟ, κρατικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, μουσεία, δομές κοινωνικής υποστήριξης και διεθνείς οργανισμούς – σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και δράσεις διαμεσολάβησης που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες διαφορετικών πληθυσμών.



Σε μια εποχή αυξανόμενης κοινωνικής, γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας, η εκπαίδευση επαγγελματιών με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που προάγουν τον διάλογο, τη συμπερίληψη και την κοινωνική συνοχή είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Τα προγράμματα σπουδών που επενδύουν στην ουσιαστική πρακτική άσκηση συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση επαγγελματιών ικανών να λειτουργούν αποτελεσματικά σε σύνθετα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.



Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για εμάς είναι το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοί μας συνεχίζουν να συνεργάζονται επαγγελματικά με τους φορείς στους οποίους πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση. Οι ίδιοι οι φορείς αναγνωρίζουν τη συμβολή τους και συχνά τους εμπιστεύονται νέους ρόλους και ευθύνες. Αυτό αποτελεί την πιο ουσιαστική απόδειξη ότι η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά εργασίας μπορεί να παράγει απτά αποτελέσματα.



Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας έχουν διαρκώς την προσωπική μας υποστήριξη και καθοδήγηση. Μέσα από συνεργατικές και προσωποποιημένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις επιδιώκουμε να τους βοηθήσουμε να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και να θέσουν υψηλούς στόχους για την επαγγελματική και προσωπική τους πορεία.



Θα συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση το έργο μας. Παράλληλα, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό η Πολιτεία να αναγνωρίσει ακόμη περισσότερο την αξία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που επενδύουν ουσιαστικά στην πρακτική άσκηση (με κατάλληλη μοριοδότηση για διορισμούς στο δημόσιο σύστημα), καθώς μέσω αυτής καλλιεργούνται οι δεξιότητες που απαιτούνται για τους επαγγελματίες του μέλλοντος και για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».