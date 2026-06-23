Κτηνωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Πέταξαν κουτάβια σε φρεάτιο- Τρία βρέθηκαν νεκρά- Σκληρές εικόνες

Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώων σημειώθηκε στα Παλιάμπελα Αιτωλοακαρνανίας, όταν ένας τουρίστας από το Βέλγιο, που έκανε ποδήλατο στην περιοχή, άκουσε ήχους από κουτάβια και εντόπισε ότι είχαν εγκαταλειφθεί μέσα σε φρεάτιο απορροής όμβριων υδάτων από άγνωστο ή άγνωστους δράστες.

Ο άνδρας ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, ενώ ειδοποιήθηκε και ο δήμος Ακτίου-Βόνιτσας. Στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι άνδρες της οποίας ανέσυραν από το εσωτερικό του φρεατίου ένα τσουβάλι όπου βρίσκονταν επτά κουτάβια μέσα στο νερό.

Όπως αναφέρει το agriniosite.gr, τα τρία από τα επτά κουτάβια είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα μεταφέρθηκαν σε κτηνιατρείο και νοσηλεύονται, δίνοντας μάχη να επιβιώσουν.