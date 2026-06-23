Δήμος Αναστασιάδης: «Και ο μεγάλος μας γιος αβάφτιστος είναι ακόμα»

Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος βρέθηκε ο Δήμος Αναστασιάδης και εκεί ήταν το τηλεοπτικό συνεργείο του Happy Day για να του αποσπάσει κάποιες δηλώσεις.

Ο γνωστός τραγουδιστής ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη συνεργασία του τον επόμενο χειμώνα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό αλλά και για τη βάφτιση των παιδιών του με τη Τζένη Θεωνά, που όπως παραδέχεται δεν τους έχει απασχολήσει μέχρι στιγμής.

«Δεν ξέρω αν θα συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Μπορεί. Γιατί όχι; Είναι υπέροχος ο Κωνσταντίνος», ανέφερε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

«Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τα βαφτίσια. Και ο μεγάλος γιος αβάφτιστος είναι ακόμα, θα δούμε τώρα. Μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, η βάφτιση, αλλά εκείνη τη στιγμή που μας ενδιαφέρει ξαφνικά κάτι συμβαίνει και δεν γίνεται, κατάλαβες; Θα δούμε», απαντά ο τραγουδιστής για τους γιους του, Αρίωνα και Απόλλωνα.

«Ονοματοδοσία έχει γίνει στον μεγάλο, ούτως ή άλλως. Τώρα μπορεί να γίνει και στον μικρό. Θα δούμε λίγο για βαφτίσια», σημειώνει ο Δήμος Αναστασιάδης.