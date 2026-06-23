Μango Slow Summer σε Αθήνα και Υδρα, με Gala Gonzalez, Dree Hemingway, Alison Toby

Κατέφθασαν διάσημες influencers για την καμπάνια αυθεντικών εμπειριών στην Ελλάδα

Ο κολοσσός προσιτής ένδυσης Mango υποδέχθηκε fashion insiders καλεσμένους από όλο τον κόσμο στη χώρα μας. Απέφυγε μια παραδοσιακή καμπάνια με φωτογράφιση και φιλμάκι, συστήνοντας «αλλιώς» τον μεσογειακό τρόπο ζωής. Αφηγήθηκε μια ιστορία εμπειριών με τέχνη, shopping, φαγητό σε Αθήνα και Υδρα. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν εδώ η πρωτοπόρος Ισπανίδα blogger, καθώς και designer and content creator Gala Gonzalez, η πάντα σοφιστικέ Αμερικανίδα μοντέλο και ηθοποιός Dree Ηemingway, η διάσημη ηθοποιός του Αλμοδόβαρ Rosy de Palma, η κούκλα Βελγίδα influencer Alison Toby. Tίτλος του project Mango Slow Summer.

To δείπνο με θέα στην Ακρόπολη Βόλτες και προτάσεις στην καρδιά της Αθήνας

Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς ήταν το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το γνωστό ΕΜΣΤ, ένας χώρος που τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως σημείο συνάντησης της σύγχρονης δημιουργίας στην Αθήνα. Στο rooftop του κτιρίου, την ώρα του ηλιοβασιλέματος και με θέα την Ακρόπολη, πραγματοποιήθηκε το δείπνο του brand. To σκηνικό περιλάμβανε ένα μεγάλο πέτρινο τραπέζι και καθίσματα εμπνευσμένα από τον Παρθενώνα, ενώ τα χρώματα που επικράτησαν στη διακόσμηση ήταν το μπλε και το λευκό. Eπιπλέον, η εταιρεία μοιράστηκε κορυφαίες διευθύνσεις στην ελληνική πρωτεύουσα όπως η παραδοσιακή αγορά της Καλλιδρομίου, η ταβέρνα Οινονόμου και το πανοραμικό Galaxy Bar και οργάνωσε περιήγηση στην Πλάκα. Eιδικά η Gonzalez με το δικό της «From AM to PM» παρουσίασε τη δική της οπτική για την Αθήνα.

Στην πανέμορφη Υδρα ο κόσμος απόλαυσε προβολές ταινιών στο θερινό σινεμά δίπλα στο κύμα, επίσκεψη στο Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ, γεύσεις στον Ιστιοπλοικό, βουτιές στη θάλασσα, επίσκεψη στο pop up Mango store. Κυρίως έγινε αντιληπτό πως το νησί εξακολουθεί να αποτελεί ένα μοναδικό σημείο συνάντησης της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας, φιλοξενώντας σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Kαι οι υπόλοιποι καλεσμένοι Faik Hadra, Jaime Tout Chez Toi, Phiine, Elizabeth Martin, Rebecca Rhys Evans, Virginia Norris, Sarah Jamois, Moya, Francisco Faria, Stephanie Broek ανέβασαν στο διαδίκτυο πολλές εικόνες και βιντεάκια. Μέσα από το Mango Slow Summer, το brand επιχείρησε να συνδέσει αφηγηματικά τη μόδα με έννοιες όπως η αυθεντικότητα, το art ενδιαφέρον και η επιβράδυνση των ρυθμών.

Gala Gonzalez Προβολές σε στέκια διασκέδασης Yπαίθριο σινεμά