Πάτρα: Nεαρή κατέρρευσε στο κέντρο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Πάτρας, όταν μια νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και κατέρρευσε στο οδόστρωμα της οδού Κανακάρη.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Γεροκωστοπούλου, με περαστικούς και καταστηματάρχες της περιοχής να σπεύδουν άμεσα για να της προσφέρουν βοήθεια.

Λίγο αργότερα η κοπέλα ανέκτησε τις αισθήσεις της, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.