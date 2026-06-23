Πάτρα: 1η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη για τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026 στην Πάτρα η 1η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη για τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, με τίτλο «Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ποιότητα, Συμμετοχή, Συνέργειες», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CIRCLE – Cooperation and Innovation for Resilient Creative LEarning.



Η Συνδιάσκεψη, η πρώτη που πραγματοποιείται σε ελληνική περιφέρεια με αποκλειστικό αντικείμενο τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα διαλόγου και συνεργασίας για το μέλλον της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, φέρνοντας κοντά εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπροσώπους Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Οργανισμούς Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικούς Εταίρους, Πανεπιστημιακούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Στόχος ήταν να συμβάλει στην ανάπτυξη της ποιότητας, της συμμετοχής και των συνεργατικών δράσεων στο πεδίο της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες γύρω από κοινωνικά, ανθρωπιστικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν δια ζώσης 60 άτομα και συνδέθηκαν διαδικτυακά περισσότερα από 200.



Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισαν:

• Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου

Μάθησης, κα Όλγα Καφετζοπούλου.

• Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Χαράλαμπος Μπονάνος.

• Ο Αντιπρύτανης Προγραμματισμού, Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης

Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.

• Ο Πρύτανης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κ.Μανώλης Κουτούζης.



Στο επιστημονικό μέρος της Συνδιάσκεψης παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς στον χώρο της εκπαίδευσης

ενηλίκων:

• Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κ. Αλέξης Κόκκος,

παρουσίασε το θέμα: «Το πρόγραμμα CIRCLE: Μια ευκαιρία για τη Γενική

Εκπαίδευση Ενηλίκων».

• Ο Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Πανεπιστημίου

Πατρών, κ. Θανάσης Καραλής, ανέπτυξε το θέμα: «Η συμμετοχή στη Γενική

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Προκλήσεις και προοπτικές».

• Η Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και

Καθηγήτρια-Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΕΑΠ, κα Νατάσα Ράικου,

παρουσίασε το θέμα: «Ο ρόλος και η σημασία των Εκπαιδευτών Ενηλίκων».

• Ο Ομότιμος Καθηγητής Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του

Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Δημήτρης Βεργίδης, ανέπτυξε το θέμα: «Ο ρόλος των

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».



Ιδιαίτερα σημαντικό μέρος της Συνδιάσκεψης αποτέλεσαν οι θεματικές ομάδες εργασίας, στις οποίες οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, να καταθέσουν προτάσεις και να συνδιαμορφώσουν ιδέες για την ενίσχυση της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα εξής ερωτήματα:

• Ποια είναι τα εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων στη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν;

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ποιοτικού προγράμματος Γενικής Εκπαίδευσης

Ενηλίκων και τι χρειάζονται οι φορείς για να το υλοποιήσουν;

• Ποιες συνέργειες μπορούν να αναπτυχθούν σε τοπικό επίπεδο για την αύξηση της

συμμετοχής και τη βελτίωση της ποιότητας της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων;



Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη διαμόρφωσης σαφών κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και

στην ανάπτυξη βιώσιμων συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κοινωνικών Εταίρων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η Συνδιάσκεψη επιβεβαίωσε την ανάγκη για συντονισμένες δράσεις που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών, θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων προγραμμάτων και

θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.