Ναταλία Δραγούμη: H ιστορία πίσω από την topless φωτογραφία σε παραλία της Ύδρας

Την ιστορία πίσω από μια topless φωτογραφία σε παραλία της Ύδρας που δημοσιεύθηκε σε περιοδικό και της άνοιξε την πόρτα για δουλειές, αφηγήθηκε η Ναταλία Δραγούμη στον Ρένο Χαραλαμπίδη.

Όπως είπε στο One Channel, «ο Γιώργος Καλφαμανώλης, ο φωτογράφος, ήταν εφηβικός μου φίλος και κάναμε μαζί διακοπές στην Υδρονέτα όσο εγώ ήμουν στο Παρίσι και στο Εθνικό αλλά όχι ως ηθοποιός. Με είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω αλλά μόνο ένα στρινγκ. Με πήρε φωτογραφίες που βγαίνω από την θάλασσα της Υδρονέτας γυμνόστηθη και τότε στηνόταν ένα καινούργιο περιοδικό - στον οργασμό του έντυπου τύπου - τα Πρόσωπα του Τερζόπουλου και του ζήτησαν αυτή τη φωτογραφία. Μου είπε "μου τη ζήτησαν θες να τη βάλω;" και του απάντησα "ναι, και δεν τη βάζεις". Δεν προβληματίστηκα».

Όταν, δε, ο φωτογράφος τη ρώτησε τι λεζάντα να βάλει στη φωτογραφία, η Ναταλία Δραγούμη είπε ότι ήταν στη μηχανή και του είπε «γράψε ό,τι θες» με εκείνον να γράφει «είμαι η Ναταλία Δραγούμη μόλις τελείωσα το Εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω για δουλειά, και κάπως έτσι ξεκίνησα»

Στην εξομολόγηση, στη συνέχεια, του Ρένου Χαραλαμπίδη ότι «ήμουν από τους χιλιάδες που είδα τη φωτογραφία και δεν θυμάμαι το στήθος αλλά το χαμόγελό σου», η Ναταλία Δραγούμη απάντησε «με χαροποιεί πολύ αυτό που λες, θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε τίποτε το χυδαίο και πρόστυχο. Μπορεί να είχε κάτι το ερωτικό αλλά είχε μια παιδική χαρά».