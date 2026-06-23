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Σταυρούλα Λεβεντάκη: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος

φωτο cretalive

φωτο cretalive

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ, πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων στις 10 το πρωί

Στα δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (23.06.2026) ο 43χρονος Σκοπιανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκης.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ, πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων στις 10 το πρωί, ο 43χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη όπου φίλοι και συγγενείς του θύματος τον αποδοκίμασαν.

“Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι” φώναξε φίλη της Σταυρούλας.

Ο 43χρονος σήμερα θα απολογηθεί για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το cretalive, αύριο στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της γυναίκας η οποία δολοφονήθηκε.

 

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#tags Κρήτη Δολοφονία
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