Σταυρούλα Λεβεντάκη: Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα δικαστήρια Χανίων ο 43χρονος

Στα δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (23.06.2026) ο 43χρονος Σκοπιανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκης.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με συνοδεία ανδρών της ΟΠΚΕ, πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων στις 10 το πρωί, ο 43χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη όπου φίλοι και συγγενείς του θύματος τον αποδοκίμασαν.

“Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι” φώναξε φίλη της Σταυρούλας.

Ο 43χρονος σήμερα θα απολογηθεί για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το cretalive, αύριο στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η εξόδιος ακολουθία της γυναίκας η οποία δολοφονήθηκε.