Ο Πασχάλης στον Κήπο του Royal την Παρασκευή 26 Ιουνίου

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Πασχάλης έρχεται στον Κήπο του Royal για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση και δυνατές συγκινήσεις.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 22:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες ενός από τους πιο διαχρονικούς και αγαπημένους

εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις και να δημιουργήσει νέες.



Η βραδιά συνδυάζει εξαιρετική μουσική με μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, προσφέροντας στους επισκέπτες:

-Απεριόριστα κρεατικά

-Πλούσιο μπουφέ

-Ζωντανή μουσική και ατελείωτο κέφι

Σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό κάτω από τα αστέρια, ο Κήπος του Royal μετατρέπεται στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης, συνδυάζοντας εκλεκτές γεύσεις, ποιοτική μουσική και μοναδική ατμόσφαιρα.



Μια βραδιά που υπόσχεται τραγούδι, χορό και αμέτρητες στιγμές χαράς, με τον Πασχάλη να μας ταξιδεύει μέσα από τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε.



Πληροφορίες Εκδήλωσης

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρα Έναρξης: 22:00

Royal – Κήπος | Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα

Κρατήσεις: 2611 810 524

Royal – Εκεί όπου η μουσική, η γεύση και η διασκέδαση γίνονται εμπειρία.