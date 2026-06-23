Δυτική Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ρευματοκλοπή

Εξιχνιάστηκε, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, κλοπή που διαπράχθηκε πριν από πέντε ημέρες στη Δυτική Αχαΐα και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία ο κατηγορούμενος με άγνωστο δράστη στις 18-06-2026 μετέβησαν σε ξενοδοχείο σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και αφαίρεσαν από ταμειακή

μηχανή του εξωτερικού μπαρ της πισίνας, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, τρεις ημεδαποί, διότι σε έλεγχο

που διενεργήθηκε στις οικίες τους από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με την Ελ.ΑΣ



Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, εισήλθε σε κατάστημα και εκμεταλλευόμενος ολιγόλεπτη απουσία εργαζομένης, αφαίρεσε από το γραφείο της, το κινητό της τηλέφωνο. Στην κατοχή του συλληφθέντα οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα αποδοθεί στην κάτοχό του.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έρευνα που

πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι κρότου – λάμψης, με γεμιστήρα κενού φυσιγγίων, ενώ υπήρχε μεταλλική τάπα στην κάννη του,αναφέρει η αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Ιόνια Οδό, από αστυνομικούς του Α’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου Ιωαννίνων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε αυτοκίνητο και κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα.