Βασίλης Αϊβαλής: «Όχι στην τσιμεντοποίηση του παλιού λιμανιού- Το νέο Master Plan του ΟΛΠΑ αγνοεί τη βούληση της τοπικής κοινωνίας»

Την κάθετη αντίθεσή του στο νέο Master Plan του ΟΛΠΑ και στις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος που το θεσμοθετεί, εξέφρασε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, κάνοντας λόγο για σχεδιασμούς που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τη διαχρονική βούληση της τοπικής κοινωνίας για την απόδοση του παλαιού λιμανιού στους πολίτες.

Όπως ανέφερε ο κ. Αϊβαλής, το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης του Master Plan του ΟΛΠΑ αποτυπώνει με τον πλέον σαφή τρόπο μέχρι πού μπορεί να φτάσει μια κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη μιας περιοχής πρωτίστως ως μέσο εξυπηρέτησης οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων και δευτερευόντως ως διαδικασία που οφείλει να υπηρετεί τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις επιθυμίες των πολιτών.

Η τοποθέτηση του κ. Αϊβαλή έχει ως εξής:

«Η Πάτρα έχει εκφράσει με σαφήνεια, εδώ και πολλά χρόνια, τη βούλησή της. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών διεκδικεί την πλήρη απόδοση του εναπομείναντος τμήματος του παλαιού λιμένα, που δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί, ως ελεύθερου δημόσιου χώρου, ανοιχτού και προσβάσιμου σε όλους τους πολίτες. Ωστόσο, το εγκεκριμένο πλέον από την κυβέρνηση Master Plan του ΟΛΠΑ κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού μέσα στον χώρο του παλαιού λιμένα, σε μια περιοχή η οποία ανήκει στην πόλη και οφείλεται στους Πατρινούς που δικαιούνται να την απολαμβάνουν οι ίδιοι και οι επόμενες γενιές. Πρόκειται για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας, το «πρόσωπο» της πόλης, για το οποίο οι πολίτες διεκδικούν όχι μόνο την πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση, αλλά και το δικαίωμα να αποφασίσουν οι ίδιοι, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον τρόπο αξιοποίησής του προς όφελος της κοινωνίας.

Και όμως, παρά τη διαχρονικά εκπεφρασμένη βούληση της τοπικής κοινωνίας, η κυβέρνηση επιλέγει να νομοθετήσει προς διαφορετική κατεύθυνση. Όταν, από τη μία πλευρά, υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη κυβερνητική αντίληψη που ταυτίζει την ανάπτυξη σχεδόν αποκλειστικά με την εξυπηρέτηση του οικονομικού κεφαλαίου και, από την άλλη, μια Δημοτική Αρχή της οποίας, παρά τις θετικές προθέσεις υπέρ των πολιτών, οι μέθοδοι διεκδίκησης και οι πολιτικές επιλογές αποδεικνύονται ανεπαρκείς απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις, τότε το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι αρνητικό για την πόλη και τους κατοίκους της.

Έτσι ο ΟΛΠΑ, ενάντια στην βούληση τοπικής κοινωνίας, σχετικά με το παλαιό λιμάνι, με Προεδρικό Διάταγμα θεσμοθετεί:

• Μόνιμα περιορισμένη πρόσβαση στην βόρεια λιμενολεκάνη χωρίς καμία υποχρέωση αποδέσμευσης του χώρου μετά την κατασκευή εμπορικού κρηπιδώματος στο νέο λιμάνι.

• Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας μιγμάτων γεωτρήσεων (mud plant), όχι μόνο στον νέο λιμένα αλλά και στον προβλήτα της Άστιγγος και στον Βόρειο Προβλήτα (οδός Θεσσαλονίκης).

• Αύξηση της υφιστάμενης κάλυψης στον χερσαίο χώρο του παλιού λιμένα κατά: o 1.132,80 τ.μ. στην περιοχή της Ισχθυόσκαλας o 1.385,42τ.μ. στον προβλήτα της Αστιγγος o 1.944,74τ.μ. στην κατά μήκος της Βόρειας Λιμενολεκάνης περιοχή o 2.558,22τ.μ. στον Βόρειο Προβλήτα (οδός Θεσσαλονίκης) o 534,03τ.μ. σε λοιπές περιοχές.

• Χωροθέτηση και την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Νέου Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στην Κεντρική Λιμενολεκάνη του παλιού λιμένα από (προβλήτα Αγ. Νικολάου μέχρι προβλήτα Άστιγγος) αυξάνοντας επίσης την χερσαία κάλυψη ελεύθερου χώρου κατά: o 2.912τ.μ. στην περιοχή της Κεντρικής Λιμενολεκάνης

Έτσι, η συνολική δομημένη κάλυψη στο παλιό λιμάνι διαμορφώνεται στα 19.831,61τ.μ. όταν αυτή σήμερα είναι 9.363,50τ.μ. ήτοι αυξάνοντάς την κατά 111,8%. Με άλλα λόγια, δημιουργείται επιπλέον δομημένη επιφάνεια αντίστοιχη με περισσότερο από ενάμιση οικοδομικό τετράγωνο -σε ανάπτυγμα- μέσα στον ελεύθερο χώρο του παλαιού λιμανιού. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Διεκδικούμε την πλήρη αποδέσμευση του εναπομείναντος τμήματος του παλαιού λιμανιού και την απόδοσή του, ως ελεύθερου δημόσιου χώρου, στον Δήμο Πατρέων.

Ο Δήμος είναι ο μόνος θεσμός που διαθέτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση να σχεδιάσει, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, την ανάπλαση και την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας προς όφελος των πολιτών, της ποιότητας ζωής τους και των επόμενων γενεών