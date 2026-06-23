Ομάδα διακινούσε ναρκωτικά στο Αγρίνιο- Τέσσερις συλλήψεις- Πώς δρούσαν



Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εγκληματική ομάδα, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, χθες, στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, τέσσερις άνδρες (τρεις ημεδαποί - ένας αλλοδαπός), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, (συμμορία), διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς σε οικία καβάτζα στο Αγρίνιο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• -774- γραμμάρια κοκαΐνης,

• -653- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

• -327- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (φούντες),

• -1- αεροβόλο πιστόλι,

• -1- αεροβόλο περίστροφο,

• -2- μαχαίρια,

• -1- φακός - συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer),

• πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων

• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με εμφανή υπολείμματα ναρκωτικών ουσιών και

• Πλήθος συσκευασιών για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, στην κατοχή του ενός κατηγορούμενου βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν -2,2- γραμμάρια κοκαΐνης, -1.150 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και κλειδιά.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από την Ελληνική Αστυνομία, προέβαιναν σε συχνή εναλλαγή οικιών, τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως καβάτζες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανιας