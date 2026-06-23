Πάτρα: Γρονθοκόπησε 16χρονη- Δικογραφία σε βάρος ανήλικης

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος μιας 16χρονης για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, στις 20-06-2026, αργά το βράδυ, στην Πάτρα η ανήλικη κατηγορούμενη γρονθοκόπησε την ανήλικη κόρη τους, ενώ παράλληλα μια άγνωστη συνεργός της την εξύβρισε.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της ανήλικης κατηγορούμενης θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης παθούσας.
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