Πάτρα: Γρονθοκόπησε 16χρονη- Δικογραφία σε βάρος ανήλικης

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος μιας 16χρονης για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, στις 20-06-2026, αργά το βράδυ, στην Πάτρα η ανήλικη κατηγορούμενη γρονθοκόπησε την ανήλικη κόρη τους, ενώ παράλληλα μια άγνωστη συνεργός της την εξύβρισε.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της ανήλικης κατηγορούμενης θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης παθούσας.