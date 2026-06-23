Αγία Παρασκευή: Νεκρή πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο με μία νεκρή σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06), στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

ιδικότερα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Εκεί, και παρά την προσπάθεια των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.