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Θεσσαλονίκη: «Τσαντάκιας» επιτέθηκε σε 76χρονη στην Ανάληψη

Θεσσαλονίκη: «Τσαντάκιας» επιτέθηκε σε 7...

Απάτη με πρόσχημα έρανο στην Τούμπα

 Θύμα επίθεσης από «τσαντάκια» έπεσε 76χρονη στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης, όταν 49χρονος την απώθησε βίαια, την έριξε στο οδόστρωμα και άρπαξε την τσάντα της, που περιείχε 126 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής, με τις αστυνομικές δυνάμεις να εντοπίζουν άμεσα τον 49χρονο δράστη και να τον συλλαμβάνουν. Η παθούσα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο μεταξύ, με το πρόσχημα της διενέργειας εράνου, γυναίκα, 51 ετών, έπεισε 72χρονο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης να μπει στο διαμέρισμά του, απ' όπου αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό και μία τραπεζική κάρτα. Η γυναίκα ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

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#tags Θεσσαλονίκη Απάτη Τσαντάκιας
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