Στέλιος Ρόκκος: Η μικρή Δέσποινα που ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε «Τα Καλοκαίρια»

Ο Στέλιος Ρόκκος χάρισε μια όμορφη βραδιά στους θαυμαστές του που γέμισαν το Βεάκειο Θέατρο το βράδυ της 22ας Ιουνίου, όπου ερμήνευσε πολλές από τις γνωστότερες επιτυχίες

Μια ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας είχε πρωταγωνίστρια τη μικρή Δέσποινα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις. Το κοριτσάκι ανέβηκε στη σκηνή ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν εν μέσω ερμηνείας, πλησίασε δίπλα του και έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή. Ο Στέλιος Ρόκκος τής έδωσε το μικρόφωνο, ενώ συνέχισε να παίζει κιθάρα, παρακολουθώντας τον αυθόρμητο χορό της μικρής θαυμάστριάς του.



Λίγο αργότερα πήρε αγκαλιά το κορίτσι ερμηνεύοντας ξανά μαζί το ίδιο κομμάτι.