Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το ειδικό υγρό που αποκάλυψε τις κηλίδες αίματος και πρόδωσε τον δράστη

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν κάποια ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο κατηγορούμενος, στο Βαρύπετρο Χανίων.

Αν και ο 43χρονος είχε καθαρίσει το σπίτι, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το ειδικό υγρό Bluestar, το οποίο αποκάλυψε κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία μεταξύ άλλων στην ντουλάπα και στο κοντάρι της σκούπας.

Συγκεκριμένα το υλικό σε συνδυασμό με ειδικά φώτα εμφανίζει όσα δεν μπορεί να δει κανείς με γυμνό μάτι. Αν το υλικό ψεκαστεί σε μια επιφάνεια, αντιδρά με τον σίδηρο που περιέχεται στην αιμοσφαιρίνη του αίματος εκπέμποντας μια έντονη μπλε λάμψη. Με αυτό τον τρόπο ανιχνεύονται τα ίχνη αίματος.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων, η εγκληματολογική έρευνα αποτέλεσε το βασικό σημείο το οποίο και οδήγησε στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σήμερα (23.06.2026) ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, "με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξονυχιστική εξερεύνηση τόσο της οικίας όσο και του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο φερόμενος ως δράστης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας εξειδικευμένες εγκληματολογικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar), εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία των εξεταζόμενων χώρων.

Τα ευρήματα συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, διασφαλίστηκαν ως πειστήρια και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της αγνοούμενης, καθώς και από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκριτικές αναλύσεις.

Οι επιστημονικές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από γυναίκα και, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης με δείγματα των γονέων της αγνοούμενης, προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συνεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο.

Υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σορό της παθούσας, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε περιοχή Βαθύλακκο των Χανίων.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σορός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης".