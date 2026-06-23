Κως: Από το Ιπποκράτειο DNA στις υψηλών προδιαγραφών υποδομές του μέλλοντος

Μπορεί ένα νησί να συνδυάζει την ιστορία του Ιπποκράτη με σύγχρονες υποδομές, ένα οργανωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μια βραβευμένη μαρίνα και πρότυπα συστήματα διαχείρισης νερού; Η Κως αποδεικνύει ότι μπορεί. Ξεφεύγοντας από το κλασικό μοντέλο ενός απλού καλοκαιρινού προορισμού, το νησί λειτουργεί ως ένας αυτόνομος και πολυμορφικός κόμβος στα Δωδεκάνησα. Αυτή η ολοκληρωμένη ταυτότητα αποτελεί και τη βάση της τουριστικής του σταθερότητας, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά στα μηνύματα της νέας σεζόν, η οποία ξεκινά με θετικές προοπτικές.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, υπογραμμίζει ότι τα μέχρι στιγμής μηνύματα για τη νέα σεζόν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το νησί διατηρεί τη θέση του ως κορυφαίος προορισμός, καταγράφοντας υψηλές προκρατήσεις και έντονο ενδιαφέρον από τις παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ολλανδίας, με παράλληλη άνοδο από την Κεντρική Ευρώπη. Παρά την ανεπαίσθητη μείωση 2% που εμφάνισε η κίνηση στο αεροδρόμιο "Ιπποκράτης" τον Μάιο, ο Δήμαρχος εκτιμά ότι η αναστροφή του κλίματος αβεβαιότητας θα δώσει την απαραίτητη ώθηση για μια επιτυχημένη τουριστική περίοδο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η τουρκική αγορά, η οποία παρουσιάζει μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια. Πάνω σε αυτόν τον άξονα, Δήμος και τοπικοί επιχειρηματίες εργάζονται συντονισμένα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην επέκταση της τουριστικής περιόδου.

Η ακτινογραφία των αριθμών

Αυτή η αισιοδοξία δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται ως συνέχεια μιας χρονιάς όπου η Κως κατέγραψε υψηλές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της ως ένας από τους πιο ισχυρούς προορισμούς των Δωδεκαννήσων. Με το αεροδρόμιο "Ιπποκράτης" να καταγράφει 3,2 εκατομμύρια επιβάτες και τις θαλάσσιες πύλες από την Τουρκία να υποδέχονται 670.000 ταξιδιώτες, το νησί βίωσε μια χρονιά εντυπωσιακής τουριστικής ανόδου.

Συνολικά, ενάμιση εκατομμύριο τουρίστες “ψήφισαν” Κω, γεμίζοντας τις 75.000 κλίνες των 301 ξενοδοχείων της, αλλά και τα δεκάδες καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τις πληρότητες να κινούνται σε υψηλά επίπεδα όλη τη σεζόν.

Το success story όμως δεν σταματά στους αριθμούς. Η Κως επανασυστήνεται, επενδύοντας στην κορυφαία ποιότητα, την "πράσινη" βιωσιμότητα και το άνοιγμα της σεζόν, μετατρέποντας την τουριστική της ανάπτυξη σε άμεσο κέρδος για κάθε τοπική επιχείρηση και νοικοκυριό.

Η Κως φιγουράρει στην 4η θέση πανελλαδικά σε πτήσεις εξωτερικού (εξαιρουμένων των αεροδρομίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης) αποδεικνύοντας τη διεθνή της δυναμική. Το νησί εξελίσσεται στο απόλυτο συγκοινωνιακό hub των Δωδεκανήσων, ενισχύοντας μάλιστα τις τοπικές γραμμές με νέο πλοίο της δημοτικής ναυτιλιακής. Μοναδικό "αγκάθι", σύμφωνα με τον δήμαρχο, παραμένει το τσουχτερό κόστος μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα, ένα ζητούμενο που ζητά άμεση λύση.