Ηλεία: Νεκρός για μέρες στην αυλή του σπιτιού του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άντρας ηλικίας περίπου 70 ετών στο σπίτι του στην παραλιακή περιοχή της Αλκυώνας Κατακόλου, το βράδυ της Δευτέρας.

Ο άτυχος άνδρας εκτιμάται πως είχε πεθάνε μέρες πριν και η δυσοσμία που αναδυόταν από το σπίτι του, έκανε έναν γείτονα να αναζητήσει την προέλευσή της.

Το γεγονός ότι είχε περίπου δέκα ημέρες να δει τον ηλικιωμένο, τον έβαλε σε υποψίες πως ίσως να έχει συμβεί κάτι άσχημο.

Με τη συνδρομή και άλλου γείτονα πλησίασαν στο σπίτι και άρχιζαν να φωνάζουν το όνομα του ηλικιωμένου.



Δεν υπήρξε ανταπόκριση και με τη βοήθεια φακών, εντόπισαν τον άτυχο άντρα πεσμένο και νεκρό στην αυλή, σε προχωρημένη σήψη.

Οι γείτονες κάλεσαν άμεσα την Αστυνομία που έφτασε στο σημείο και έκαναν μια πρώτη έρευνα στο χώρο.

Λόγω της προχωρημένης σήψης στο χώρο κλήθηκε Ιατροδικαστής από την Πάτρα.

Ο ηλικιωμένος ήταν από τους μόνιμους κατοίκους του παραλιακού οικισμού και σύμφωνα με πληροφορίες, ζούσε μόνος του στο σπίτι.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του άτυχου άντρα και περιμένουν η ιατροδικαστική εξέταση να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

πηγή ilialive.gr