Σεισμός 4,1 ρίχτερ στο Προκόπι Εύβοιας

Σημειώθηκε στις 06:55
Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:55, σε απόσταση 83 χλμ. βόρεια-βορειοδυτικά της Αθήνας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
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