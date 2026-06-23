Ντ. Τραμπ: «Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω» εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία

Όσο το Ιράν μας σέβεται, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία ή εάν (σ.σ. οι Ιρανοί) δεν συμπεριφέρονται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω» εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν: Η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επανέλαβε χθες Δευτέρα τη θέση ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση αλλά θα είναι η χώρα του αυτή που θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», είπε ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου, που ηγείται της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ στο εγχείρημα για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ», επέμεινε.

Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ συμμετείχε στην Ελβετία στην πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

«Κατά την άποψή μου, το ταξίδι αυτό επέτρεψε να σημειωθούν καλές επιτυχίες, ιδίως όσον αφορά τις συνομιλίες για τα Στενά, για τον Λίβανο, για το πετρέλαιο, για την αποδέσμευση των παγωμένων πόρων, που είναι μια από τις προόδους που κάναμε. Βεβαίως, θεωρούμε ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη παρά στην αρχή αυτής της δουλειάς και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας», ανέφερε, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Έκρινε ακόμη ότι το Ισραήλ «εναντιώνεται σθεναρά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, που θεωρεί απειλή για την ίδια την ύπαρξή του και επιδιώκει να σαμποτάρει».

Η Τεχεράνη απαίτησε ο Λίβανος να συμπεριληφθεί στη συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κάτι που έγινε. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως διεμήνυσε πως δεν θα αποσύρει τον στρατό του από τον νότιο Λίβανο, όπου πολεμά τη Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, και χθες επέμεινε πως ο ισραηλινός στρατός διατηρεί «πλήρη ελευθερία δράσης» για την αντιμετώπιση «κάθε απειλής».

Ο κ. Γαλιμπάφ επισκέφθηκε εξάλλου χθες το Ομάν, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της διπλωματίας του σουλτανάτου Μπαντρ Αλμπουσάιντι πριν επιστρέψουν στο Ιράν.

Το Ομάν βρίσκεται στην άλλη πλευρά των Στενών του Ορμούζ.