Κέρτεζη: Ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης 62χρονου- Είχε πέσει σε δύσβατο σημείο

Ολοκληρώθηκε σήμερα στις 6 περίπου το πρωί από δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχείρηση διάσωσης άνδρα, ο οποίος είχε πέσει σε δύσβατο σημείο, στην περιοχή της Κέρτεζης Καλαβρύτων.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει από χθες βράδυ.

Ο 62χρονος τραυματίστηκε σε ορεινή περιοχή δυτικά της Κέρτεζη, όπου είχε μεταβεί μόνος του για τη συλλογή ρίγανης.

Ο άνδρας παραπάτησε και τραυματίστηκε σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο, σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων. Παρά τον τραυματισμό του, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και να ενημερώσει για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων.

Καθοριστική υπήρξε από την πρώτη στιγμή η συμβολή των κατοίκων της Κέρτεζης. Νεαροί του χωριού και άλλοι κάτοικοι ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να βοηθήσουν, πραγματοποιώντας πολύωρη πεζοπορία μέσα στη δύσβατη ορεινή περιοχή για να προσεγγίσουν τον τραυματία. Οι κάτοικοι παρέμειναν στο πλευρό του, συνέδραμαν στον εντοπισμό του και υποστήριξαν το έργο των διασωστικών συνεργείων, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη και την άμεση ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, της 6η ΕΜΑΚ και της 6η ΕΜΟΔΕ.

Περίπου στη 1 τα ξημερώματα απογειώθηκε ελικόπτερο τύπου Super Puma με σκοπό την αεροδιακομιδή του τραυματία. Ωστόσο, μετά από αξιολόγηση των συνθηκών και του ανάγλυφου της περιοχής, κρίθηκε αδύνατη η ασφαλής προσέγγιση στο σημείο και δόθηκε εντολή επιστροφής του ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το Kalavrytanews.com, λίγο μετά τη 1:30 π.μ. ξεκίνησε η επιχείρηση μεταφοράς του 62χρονου με φορείο, μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επίπονη και επικίνδυνη λόγω της μορφολογίας του εδάφους, των μεγάλων κλίσεων και της νυχτερινής επιχείρησης σε δύσβατο ορεινό περιβάλλον.