Χαϊδάρι: Σε κέντρο αποκατάστασης η 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 13χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από μπαλκόνι Γυμνάσιου στο Χαϊδάρι. Μετά από χειρουργεία και «μάχη» που έδωσε τόσο η ίδια όσο και το ιατρικό προσωπικό η υγεία της έφηβης παρουσιάζει βελτίωση.

Η 13χρονη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κουνάει τα άκρα της, αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί ενώ έκλεισε η τραχειοτομή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Εντός των επόμενων ημερών, η 13χρονη αναμένεται λάβει εξιτήριο και να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κέντρο αποκατάστασης, κατά πληροφορίες. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου υποστηρίζοντας πως «κατάφεραν ένα ιατρικό θαύμα».