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Χαϊδάρι: Σε κέντρο αποκατάστασης η 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου

Χαϊδάρι: Σε κέντρο αποκατάστασης η 13χρο...

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η 13χρονη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, δείχνει σημάδια ανάρρωσης, κινεί τα άκρα της, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της και επικοινωνεί, ενώ έχει πλέον κλείσει η τραχειοτομή

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 13χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από μπαλκόνι Γυμνάσιου στο Χαϊδάρι. Μετά από χειρουργεία και «μάχη» που έδωσε τόσο η ίδια όσο και το ιατρικό προσωπικό η υγεία της έφηβης παρουσιάζει βελτίωση.

Η 13χρονη νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και κουνάει τα άκρα της, αντιλαμβάνεται, επικοινωνεί ενώ έκλεισε η τραχειοτομή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Εντός των επόμενων ημερών, η 13χρονη αναμένεται λάβει εξιτήριο και να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κέντρο αποκατάστασης, κατά πληροφορίες. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό του νοσοκομείου υποστηρίζοντας πως «κατάφεραν ένα ιατρικό θαύμα».

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#tags Χαϊδάρι πτώση από μπαλκόνι Μαθήτρια
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